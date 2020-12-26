Трое миротворцев ООН погибли в результате нападения в ЦАР
Ника Пикекатлет
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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что неизвестные вооруженные лица напали на группу миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в результате погибли три человека, а еще два человека получили ранения.
Он также обратился к властям Центральноафриканской республики с призывом провести соответствующие расследования, чтобы «незамедлительно привлечь к ответственности исполнителей».
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