И. о. главы Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Афганистан
Ника Пикекатлет
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И. о главы Пентагона Крис Миллер прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Об этом сообщается на сайте минобороны США.
В ходе поездки он совершил встречу с афганским президентом Ашрафом Гани. На переговорах стороны обсудили оказание военной поддержки по линии США национальным силам обороны и безопасности Афганистана.
На сайте Пентагона отмечается, что о поездке не было объявлено ранее «по соображениям безопасности».
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