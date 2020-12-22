И. о. главы Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

И. о главы Пентагона Крис Миллер прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Об этом сообщается на сайте минобороны США.

В ходе поездки он совершил встречу с афганским президентом Ашрафом Гани. На переговорах стороны обсудили оказание военной поддержки по линии США национальным силам обороны и безопасности Афганистана.

На сайте Пентагона отмечается, что о поездке не было объявлено ранее «по соображениям безопасности».

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