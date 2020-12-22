Россия и Китай провели успешное патрулирование стратегической авиацией

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о совместном российско-китайском патрулировании дальней авиации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в ходе авиапатруля все задачи были успешно выполнены.

В Минобороны уточнили, что совместное патрулирование длилось свыше 10 часов. Кроме того, ведомство добавило, что истребители F-15 ВВС Японии сопровождали стратегические ракетоносцы на отдельных этапах маршрута.

Там также подчеркивается, что в результате не были нарушены воздушные границы ничьих государств.

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