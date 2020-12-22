Россия и Китай провели успешное патрулирование стратегической авиацией
Ника Пикекатлет
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Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о совместном российско-китайском патрулировании дальней авиации. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что в ходе авиапатруля все задачи были успешно выполнены.
В Минобороны уточнили, что совместное патрулирование длилось свыше 10 часов. Кроме того, ведомство добавило, что истребители F-15 ВВС Японии сопровождали стратегические ракетоносцы на отдельных этапах маршрута.
Там также подчеркивается, что в результате не были нарушены воздушные границы ничьих государств.
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