Российские миротворцы вошли в Степанакерт

В Степанакерт вошел российский батальон военных в рамках миротворческой миссии в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны России уточнили, что также передовые подразделения приступили к установке наблюдательных постов в городе Шуши.

«Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов», — добавили в ведомстве.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны. Премьер Армении Никол Пашинян в дальнейшем заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

Согласно трехстороннему соглашению, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регион введут российских миротворцев. Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, 380 единицах автомобильной и специальной техники. Как уточнил президент РФ Владимир Путин, миротворцы вводятся на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды. Это продление будет отменено, если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения срока заявит о намерении прекратить применение данного положения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские миротворцы прибыли в армянский город Горис

— Российские боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 прибыли в Карабах

— Минобороны РФ будет производить ротацию миротворцев в Карабахе не реже двух раз в год