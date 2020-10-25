Путин назвал присутствие США в Афганистане полезным для безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что присутствие американских военных в Афганистане полезно для общей безопасности.

«Мы изначально поддерживали пребывание американских войск в Афганистане, в свое время проголосовали за соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим иностранным интересам», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что вывод армии США с территорий Афганистана может привести к возникновению множества рисков. России придется дополнительно выделить деньги на поддержание стабильности в регионе, выразил мнение Путин.

Также президент отметил, что российская сторона воспринимает работу американцев в Афганистане как антитеррористическую.

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