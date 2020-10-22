Путин оценил вероятность создания военного союза России и Китая
Ника Пикекатлет
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Президенту России Владимиру Путину в рамках заседания международного клуба «Валдай» задали вопрос о возможности создания военного союза между Россией и Китаем.
По его словам, страны не нуждаются в создании такого союза.
При этом российский лидер не исключил, что теоретически появление такого объединения можно представить.
Кроме того, глава государства отметил, что сотрудничество России и Китая в военно-технической сфере повышает китайскую оборонную способность.
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