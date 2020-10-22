Путин надеется, что следующее правительство США будет сотрудничать с РФ по вопросу ДСНВ

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» выразил надежду на то, что следующая администрация Белого дома будет идти на диалог в вопросах международной безопасности. Трансляция мероприятия ведется в YouTube.

Он отметил, что в частности сторонам удастся достичь договоренностей в вопросе ДСНВ.

«Рассчитываем, что следующая администрация США, какой бы ни была, откликнется на наши предложения. Назревших тем для разговоров много», — заключил Путин.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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