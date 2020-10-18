Армения: карабахские силы подбили четыре танка ВС Азербайджана

ВС Нагорного Карабаха подбили четыре атакующих танка Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения, сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«На южном фланге противник применяет большое количество беспилотников и артиллерийских средств», — написала Степанян.

Ранее МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку решили объявить режим прекращения огня с полуночи 18 октября. Пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила решение о перемирии. Непризнанная НКР приветствовала усилия Минской группы ОБСЕ и заявила, что готова соблюдать условия перемирия. Через несколько часов после вступления режима в силу Минобороны Армении обвинило Азербайджан в его нарушении. Затем в свою очередь военное ведомство Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в «грубом» нарушении режима прекращения огня.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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