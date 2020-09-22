Россия выступает за запрет оружия в космосе

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Генассамблее ООН поднял тему оружия в космосе. Трансляция мероприятия велась в YouTube.

Так, он выступил за принятие международного соглашения о запрете размещения оружия в космосе.

По его словам, в подписании соглашения должны принять участие ведущие космические державы.

Путин подчеркнул, что документ также должен предписывать запрет на применение силы или угрозы применения силы в отношении объектов в космосе.

Торжественное заседание ГА ООН по случаю 75-летия организации было открыто 21 сентября. Выступления представителей государств проходят в этом году в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.

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