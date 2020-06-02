Климкин предрек Третью мировую войну в 2021 году
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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Третья мировая война приближается. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
Бывший дипломат считает, что украинцы «слишком оптимистично» смотрят на гражданский конфликт, который наблюдается в Донбассе. Вместе с тем Климкин выразил мнение, что Третья мировая война будет «гибридной, и она уже «приближается». При этом мир еще находится «не в состоянии» такой войны, отметил он.
«Мы, скорее, если сравнивать с Первой мировой, в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей», — заявил Климкин.
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