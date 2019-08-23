Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

По его словам, четыре из шести подлодок являются атомными.

Он отметил, что флот получит новые лодки в 2020 году.

Источник также добавил, что в 2020 году предприятие судостроительной отрасли «Севмаш» сдаст флоту первую серийную подлодку проекта 955А »Князь Олег» и первую серийную проекта 885М «Новосибирск».

Помимо этого, предприятие к этому времени должно сдать флоту головную субмарину проекта 885М «Казань» и атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852.

В то же время, уточнил источник, предприятие «Адмиралтейские верфи» сдадут флоту две дизель-электрические подлодки — «Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт».