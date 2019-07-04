Стало известно о ядерной установке на «Лошарике»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что ядерная установка глубоководного аппарата, где в результате пожара погибли 14 моряков, работоспособна. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого официально не было известно, что аппарат оборудован ядерной энергоустановкой.

Он отметил, что ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Экипаж выполнил необходимые действия по защите установки, отметил глава Минобороны.

«Она полностью в работоспособном состоянии», — сказал Шойгу.

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