Британские СМИ указали на неточность в испытаниях ракеты «Сармат»

Президент России Владимир Путин предупредил Запад о боеготовности российской межконтинентальной ракеты «Сармат», которую на Западе прозвали «Сатана — 2», пишет британский таблоид Daily Mirror.

Издание указывает, что Кремль неверно отразил речь Путина в англоязычном варианте. Например, в стенограмме после встречи российского президента с офицерами и прокурорами 11 апреля говорится о том, что «завершающие испытания прошли успешно». На сайте Кремля сообщение о готовности ракеты заметно усилено, отмечает таблоид. На самом деле, Путин сказал, что испытания проходят успешно, говорится в материале британского издания.

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Обычно, когда Москва «хвастается» испытанием ракеты «Сармат», западные эксперты выражают скептицизм по поводу того, насколько Россия действительно близка к оперативному использованию новейшего оружия, подчеркивает таблоид.

Другое оружие нового поколения: гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система» Пересвет» уже поставлены на «боевое дежурство», заявил тогда Путин. Как пишет таблоид Daily Express, обороноспособность Москвы также увеличат глушители сигналов GPS «Полюс-21».