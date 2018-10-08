Главный раввин России отреагировал на поставку С-300 Сирии
Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал решение Москвы поставить Сирии зенитно-ракетных комплексы С-300 в Сирию, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что это ошибка, которая лишь добавит проблем в регионе», — сказал Лазар.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он в скором времени встретится с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, он намерен обсудить с президентом России поставку российских ЗРК С-300 в Сирию.
Ранее британская газета Independent писала, что укрепление Сирии российскими С-300 изменит военную игру на Ближнем Востоке.