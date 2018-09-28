Сердюков пожалел денег на лечение взорванного в Чечне генерала Романова

Экс-глава Минобороны Анатолий Сердюков приказывал выгнать из военного госпиталя генерала Анатолия Романова, взорванного в Чечне в 1995 году, поскольку его лечение, по мнению экс-министра, дорого обходилось бюджету. Об этом, как пишет газета «Аргументы недели», в телепередаче «Пусть говорят» на Первом канале рассказал журналист Андрей Караулов.

Отмечается, что слова журналиста подтвердила супруга генерала Лариса Романова. Она рассказала, что благодаря друзьям ее мужа перевели в другой госпиталь.

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Сообщается, что 6 октября 1995 года под машиной генерала Романова взорвался радиоуправляемый фугас. В результате полученных ранений он впал в кому, ему сделали несколько операций. Все эти годы за Романовым ухаживает его жена.

27 сентября генералу исполнилось 70 лет. На сайте Росгвардии было опубликовано поздравительное письмо для Романова от президента России Владимира Путина, которое через генерал-полковника Сергей Меликов было передано юбиляру.