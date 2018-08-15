США обеспокоены планами России по разработке нового космического оружия

США обеспокоены российскими планами по разработке нового космического оружия, рассказала помощница государственного секретаря США по контролю над вооружениями Илем Поблете во время конференции ООН по разоружению, передает агентство Reuters.

Во время конференции обсуждался новый договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. В частности, Поблете упомянула лазерную систему для уничтожения спутников в космосе и запуск нового спутника. Российский делегат на конференции назвал заявление Поблете необоснованным и клеветническим, передает агентство.

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Агентство отмечает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в феврале заявлял, что приоритетом для государства является предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве.

Как напомнила на конференции Поблете, в марте президент России Владимир Путин объявил о разработке шести новых видов вооружения. По ее словам, для США этот шаг «еще одно доказательство того, что российские действия не соответствуют их словам» по контролю над вооружениями в космосе.