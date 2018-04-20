Лавров оценил риск военного противостояния России и США

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп и военные двух стран не допустят военного противостояния, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что американское министерство обороны заказало свое собственное гиперзвуковое оружие на $928 млн. Глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен заявил об отсутствии доказательств наличия на вооружении у России «непобедимого» гиперзвукового оружия, однако призвал доверять в этом вопросе президенту России Владимиру Путину.