Куски шкур вместо мяса. Как в зону СВО поставляли некачественную тушенку

В Белоруссии задержали бизнесмена Дмитрия Мизгира — одного из ключевых фигурантов дела о поставках некачественных консервов для Минобороны. Его этапировали в Россию и арестовали на два месяца.
В рамках расследования также был наложен арест на имущество и активы стоимостью несколько сотен миллионов рублей. У супруги бизнесмена во время обыска изъяли ювелирные украшения, а также другие ценные предметы и документы, сообщает ТАСС.
Следствие считает Мизгира одним из участников схемы, по которой в 2024–2025 годах в воинские части поставили около 170 тонн некачественных консервов стоимостью примерно 700 млн рублей.
По версии правоохранителей, при их производстве вместо качественного мяса использовали более дешевые ингредиенты — куски шкур, сало и крахмал. Мизгира также обвиняют в том, что он выступил посредником при передаче взятки бывшему начальнику продовольственного управления Минобороны Виктору Таразевичу.
Задержание в Белоруссии
Мизгир около трех месяцев находился в федеральном розыске.
По данным правоохранительных органов, он намеревался скрыться через Белоруссию, к его поискам подключился КГБ республики. Силовики проверили несколько мест, где мог находиться бизнесмен, а затем отследили его по телефонным звонкам и записям уличных камер.
Мизгира задержали еще 25 июля. Позднее его доставили в Россию и заключили под стражу.
По данным СМИ, находясь в розыске, предприниматель пытался использовать свои связи и через посредников договориться с военным следствием, чтобы его исключили из базы розыска. Сделать это ему не удалось.
Что было в консервах
Уголовное дело о поставках некачественного продовольствия для Минобороны было возбуждено 11 мая 2026 года Главным военным следственным управлением СКР после проверок военной прокуратуры и ФСБ. Следователи заинтересовались поставками мясных консервов в воинские части в зоне СВО и районах проведения контртеррористической операции (КТО).
По версии следствия, при производстве продукции нарушалась рецептура: использовались куски шкур вместо мяса, обрезки свиных туш, сало, крахмал и запрещенные ГОСТом пищевые добавки. Консервы получали подразделения группировок войск «Запад», «Восток», «Юг» и «Центр», а также Черноморский флот.
Защита арестованных фигурантов не отрицает, что одна из партий продукции могла оказаться ненадлежащего качества. Однако, по словам адвокатов, ее заменили другой партией.
Как была устроена схема поставок
Цепочка поставщиков была запутанной и состояла из нескольких компаний.
В 2024 году за поставки продовольствия военным по контракту отвечал «Военторг». Часть работы он передал компании РБЕ, которая закупала консервы у «Нармяспрома». С января 2025 года РБЕ уже сама стала единственным поставщиком продовольствия для военных.
Однако производственная цепочка не изменилась: консервы по-прежнему закупали у «Нармяспрома», а тот получал их от связанного с ним подмосковного мясоперерабатывающего комбината «Селятино». По версии Главного военного следственного управления СКР, в январе 2024 года гендиректор МПК «Селятино» создал организованную группу.
Следствие считает, что ее участники снижали себестоимость консервов за счет дешевых ингредиентов и таким образом похищали бюджетные средства.
«Роли в группе, как считают следователи, были четко распределены: производители из МПК «Селятино» химичили с продукцией, руководство «Нармяспрома» обеспечивало заказы от РБЕ, а полковник Таразевич распределял консервы по частям»,
Почему Мизгира считают ключевым фигурантом
По версии следствия, Мизгир был связующим звеном между участниками предполагаемой схемы: знакомил их друг с другом и обеспечивал взаимодействие.
Бывший начальник продовольственного управления Минобороны Виктор Таразевич на допросе утверждал, что познакомился с Мизгиром еще в 2014 году, однако не смог вспомнить, где и при каких обстоятельствах это произошло. По словам Таразевича, в дальнейшем он почти не пересекался с предпринимателем по работе и лишь иногда поздравлял его с праздниками. В последний раз, как утверждал бывший военный, они виделись после его увольнения в мае 2026 года. Тогда Мизгир якобы интересовался механизмом поставок продовольствия военнослужащим.
Однако один из бывших заместителей Таразевича иначе описал характер их отношений. По словам свидетеля, полковник был близко знаком с предпринимателем. Мизгир, по его словам, был связан с компаниями «Консул» и «Московский школьник», которые с 2013 по 2018 год поставляли питание в части Западного военного округа. В тот же период продовольственную службу округа возглавлял Таразевич.
В материалах дела есть и показания засекреченного свидетеля, согласно которым в начале 2025 года Мизгир организовал встречу гендиректора МПК «Селятино» Артема Барышкова с Таразевичем.
По словам свидетеля, Таразевич якобы пообещал помочь увеличить объем заказов у предприятия, потребовав взамен «откаты за каждую банку тушенки», отправленную в зону СВО.
Следствие полагает, что деньги передавались через Мизгира. Всего через него могли пройти около 10 млн рублей.
Кто еще проходит по делу
Задержания фигурантов дела начались в мае — июне 2026 года.
Под стражей находятся бывший начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Виктор Таразевич, гендиректор «Нармяспрома» Алексей Баранов и коммерческий директор компании Дмитрий Вислобоков. Всем троим предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении Таразевича также было возбуждено отдельное уголовное дело о получении взятки.
Адвокаты Вислобокова пытались добиться смягчения меры пресечения. Они заявляли, что следствие не представило доказательств его причастности к мошенничеству, а сам предприниматель не собирался скрываться за границей и лишь бронировал билеты для семейного отдыха в Турции.
«Складывается ситуация, что никто не хочет услышать от него истинную подоплеку этого уголовного дела», — говорил адвокат Роберт Зиновьев.
По словам защитника, Вислобоков считает происходящее попыткой устранить конкурентов на рынке поставок консервов для военных. После задержания Мизгира в розыске по делу остаются еще два фигуранта — гендиректор МПК «Селятино» Артем Барышков и главный технолог предприятия Зинаида Грищук.
Дело о поставках продукции от «Селятино» стало уже вторым крупным расследованием поставок некачественных консервов для Минобороны.
В конце 2024 года под арест попали топ-менеджеры липецкого «Грязинского пищевого комбината», производившего некачественные продукты для военнослужащих.