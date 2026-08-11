Куски шкур вместо мяса. Как в зону СВО поставляли некачественную тушенку

Бизнесмен Мизгир этапирован в Россию по делу о поставках тушенки в зону СВО

В Белоруссии задержали бизнесмена Дмитрия Мизгира, которого считают одним из участников схемы с поставками некачественных консервов для Минобороны. По версии следствия, при производстве тушенки вместо мяса использовали куски шкур, сало и крахмал. Как была устроена схема и какую роль в ней мог играть Мизгир — в материале «Газеты.Ru».

В Белоруссии задержали бизнесмена Дмитрия Мизгира — одного из ключевых фигурантов дела о поставках некачественных консервов для Минобороны. Его этапировали в Россию и арестовали на два месяца.

В рамках расследования также был наложен арест на имущество и активы стоимостью несколько сотен миллионов рублей. У супруги бизнесмена во время обыска изъяли ювелирные украшения, а также другие ценные предметы и документы, сообщает ТАСС.

Следствие считает Мизгира одним из участников схемы, по которой в 2024–2025 годах в воинские части поставили около 170 тонн некачественных консервов стоимостью примерно 700 млн рублей .

По версии правоохранителей, при их производстве вместо качественного мяса использовали более дешевые ингредиенты — куски шкур, сало и крахмал. Мизгира также обвиняют в том, что он выступил посредником при передаче взятки бывшему начальнику продовольственного управления Минобороны Виктору Таразевичу.

Задержание в Белоруссии

Мизгир около трех месяцев находился в федеральном розыске.

По данным правоохранительных органов, он намеревался скрыться через Белоруссию , к его поискам подключился КГБ республики. Силовики проверили несколько мест, где мог находиться бизнесмен, а затем отследили его по телефонным звонкам и записям уличных камер.

Мизгира задержали еще 25 июля. Позднее его доставили в Россию и заключили под стражу.

По данным СМИ, находясь в розыске, предприниматель пытался использовать свои связи и через посредников договориться с военным следствием, чтобы его исключили из базы розыска. Сделать это ему не удалось.

Что было в консервах

Уголовное дело о поставках некачественного продовольствия для Минобороны было возбуждено 11 мая 2026 года Главным военным следственным управлением СКР после проверок военной прокуратуры и ФСБ. Следователи заинтересовались поставками мясных консервов в воинские части в зоне СВО и районах проведения контртеррористической операции (КТО) .

По версии следствия, при производстве продукции нарушалась рецептура: использовались куски шкур вместо мяса, обрезки свиных туш, сало, крахмал и запрещенные ГОСТом пищевые добавки. Консервы получали подразделения группировок войск «Запад», «Восток», «Юг» и «Центр», а также Черноморский флот.

Защита арестованных фигурантов не отрицает, что одна из партий продукции могла оказаться ненадлежащего качества . Однако, по словам адвокатов, ее заменили другой партией.

Как была устроена схема поставок

Цепочка поставщиков была запутанной и состояла из нескольких компаний.

В 2024 году за поставки продовольствия военным по контракту отвечал «Военторг». Часть работы он передал компании РБЕ, которая закупала консервы у «Нармяспрома». С января 2025 года РБЕ уже сама стала единственным поставщиком продовольствия для военных.

Однако производственная цепочка не изменилась: консервы по-прежнему закупали у «Нармяспрома», а тот получал их от связанного с ним подмосковного мясоперерабатывающего комбината «Селятино». По версии Главного военного следственного управления СКР, в январе 2024 года гендиректор МПК «Селятино» создал организованную группу.

Следствие считает, что ее участники снижали себестоимость консервов за счет дешевых ингредиентов и таким образом похищали бюджетные средства.

«Роли в группе, как считают следователи, были четко распределены: производители из МПК «Селятино» химичили с продукцией, руководство «Нармяспрома» обеспечивало заказы от РБЕ, а полковник Таразевич распределял консервы по частям»,

— писал «Коммерсантъ».

Почему Мизгира считают ключевым фигурантом

По версии следствия, Мизгир был связующим звеном между участниками предполагаемой схемы: знакомил их друг с другом и обеспечивал взаимодействие.

Бывший начальник продовольственного управления Минобороны Виктор Таразевич на допросе утверждал, что познакомился с Мизгиром еще в 2014 году, однако не смог вспомнить, где и при каких обстоятельствах это произошло. По словам Таразевича, в дальнейшем он почти не пересекался с предпринимателем по работе и лишь иногда поздравлял его с праздниками. В последний раз, как утверждал бывший военный, они виделись после его увольнения в мае 2026 года. Тогда Мизгир якобы интересовался механизмом поставок продовольствия военнослужащим .

Однако один из бывших заместителей Таразевича иначе описал характер их отношений. По словам свидетеля, полковник был близко знаком с предпринимателем. Мизгир, по его словам, был связан с компаниями «Консул» и «Московский школьник», которые с 2013 по 2018 год поставляли питание в части Западного военного округа. В тот же период продовольственную службу округа возглавлял Таразевич.

В материалах дела есть и показания засекреченного свидетеля, согласно которым в начале 2025 года Мизгир организовал встречу гендиректора МПК «Селятино» Артема Барышкова с Таразевичем .

По словам свидетеля, Таразевич якобы пообещал помочь увеличить объем заказов у предприятия, потребовав взамен «откаты за каждую банку тушенки», отправленную в зону СВО.

Следствие полагает, что деньги передавались через Мизгира. Всего через него могли пройти около 10 млн рублей.

Кто еще проходит по делу

Задержания фигурантов дела начались в мае — июне 2026 года.

Под стражей находятся бывший начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Виктор Таразевич , гендиректор «Нармяспрома» Алексей Баранов и коммерческий директор компании Дмитрий Вислобоков . Всем троим предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении Таразевича также было возбуждено отдельное уголовное дело о получении взятки.

Адвокаты Вислобокова пытались добиться смягчения меры пресечения. Они заявляли, что следствие не представило доказательств его причастности к мошенничеству, а сам предприниматель не собирался скрываться за границей и лишь бронировал билеты для семейного отдыха в Турции.

«Складывается ситуация, что никто не хочет услышать от него истинную подоплеку этого уголовного дела», — говорил адвокат Роберт Зиновьев.

По словам защитника, Вислобоков считает происходящее попыткой устранить конкурентов на рынке поставок консервов для военных. После задержания Мизгира в розыске по делу остаются еще два фигуранта — гендиректор МПК «Селятино» Артем Барышков и главный технолог предприятия Зинаида Грищук.

Дело о поставках продукции от «Селятино» стало уже вторым крупным расследованием поставок некачественных консервов для Минобороны .

В конце 2024 года под арест попали топ-менеджеры липецкого «Грязинского пищевого комбината», производившего некачественные продукты для военнослужащих.