«Баллистическое окно возможностей». Украине предрекли крах из-за российских ударов

Дефицит ракет-перехватчиков на Украине и неспособность Киева производить такое вооружение открыли для Москвы «баллистическое окно возможностей», сообщает хорватское издание Advance. Издание подчеркнуло, что Украине грозит «точка невозврата», поскольку российские удары могут «ослабить экономику, замедлить военную логистику и значительно осложнить жизнь». В Германии согласились с тем, что украинские города теперь практически беззащитны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россия использует открывшееся «баллистическое окно возможностей» для наращивания ракетных ударов по Украине, пишет хорватское издание Advance.

«Перед Москвой распахнулось «баллистическое окно возможностей» <…> В течение нескольких месяцев Россия может поддерживать темп около ста ударов в месяц, а иногда и значительно больше», — говорится в публикации.

Издание обратило внимание, что Украина испытывает острый дефицит ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО), в частности, к американским зенитно-ракетным комплексам Patriot. Кроме того, Украина не способна «создать систему, которая за несколько секунд обнаружит боеголовку, движущуюся со скоростью, во много раз превышающую скорость звука, и физически перехватит ее». На этом фоне Москва имеет серьезное преимущество, подчеркивает Advance.

«Она [Россия] может поддерживать жесткий ритм, нанося около сотни баллистических ударов в месяц, периодически повышая его за счет расходования резервов и попыток уничтожить ключевые узлы в зимний период быстрее, чем Украина сможет их восстановить»,

— отмечается в материале.

Украинские военные начали пропускать все баллистические ракеты в ходе последних ударов российских войск. Такая кампания может «ослабить экономику, замедлить военную логистику и значительно осложнить жизнь в крупных городах». Украине грозит «точка невозврата», добавило издание.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Немецкая газета Die Welt согласилась с тем, что Украина на фоне ударов ВС России по военным объектам оказалась в самом уязвимом положении за последние годы из-за проблем с системами ПВО.

«Конфликт <…> вступил в новую фазу. Украинские города теперь практически беззащитны перед российскими ударами из-за нехватки перехватчиков»,

— констатировали журналисты.

Британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк в свою очередь заметил, что российские войска могут уничтожать любые цели на территории Украины .

«Эти атаки, без сомнения, будут продолжаться, ... потому что россияне знают то же самое, что [президент Украины Владимир] Зеленский четко объяснил нам всем: Украине остро не хватает боеприпасов, способных сбивать баллистические ракеты», — сказал он в эфире Sky News.

По его словам, ВСУ «мало что могут поделать» с открывшим России «окном возможностей», резюмировал эксперт.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью Associated Press заявил, что Россия может одновременно запустить по Украине 77 баллистических ракет, но планирует увеличить это число до 200. Единственный способ сократить количество ударов — атаковать места производства ракет, добавил он.

«Требуются не десятки, а сотни ракет»

Украина столкнулась с дефицитом боеприпасов к американским ЗРК по вполне закономерным причинам, объяснил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков.

«Расход этих вооружений на Ближнем Востоке огромен. Если стороны вновь продолжат взаимные удары, то США скоро самим нечем будет отбиваться. Какие тут поставки Украине, которой требуются не десятки, а сотни ракет для Patriot?»

— сказал Ермаков в беседе с Mail.ru.

По словам эксперта, европейские страны могут попробовать поставлять Украине зенитные ракеты своего производства, однако такие перехватчики не подходят для задачи объектовой ПРО, где использовали Patriot. К тому же европейцы в настоящее время озаботились собственными арсеналами, добавил эксперт.

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Зеленский неоднократно и безуспешно призывал партнеров предоставить ВСУ ракеты-перехватчики. Впоследствии в интервью Sky News он призвал украинцев готовиться к «очень тяжелой зиме», которая может стать хуже предыдущей.

«Никто даже не может представить, какой она [зима] будет. Конечно, она может быть тяжелой или еще хуже. Это будет зависеть от партнеров и от нас», — добавил Зеленский.

На этом фоне командир 45-й отдельной артиллерийской бригады (ОАБр) ВСУ Маркиян Лопачак призвал украинцев «искать возможность перезимовать в холодный период времени в сельской местности»

«Это надо воспринимать серьезно и делать это», — приводит его слова «Страна.ua».