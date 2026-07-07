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Армия

Колумбийские наемники ВСУ раскаялись в решении воевать за Украину

Cronista: два колумбийца раскаялись в решении участвовать в боях на стороне ВСУ
Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Два колумбийца, принимающие участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), раскаялись в решении сражаться за Киев. Об этом пишет Cronista со ссылкой на заявления наемников в социальных сетях.

Как отмечается материале, мужчины заявили, что оказались в тяжелом положении на Украине.

»[Они] заверили в том, что раскаиваются в своем решении поехать на фронт», — говорится в статье.

По информации портала, одного из сожалеющих колумбийских наемников зовут Оскар Боканегра Мартинес. Он рассказал, что офицеры ВСУ отправляют их на операции, с которых практически невозможно вернуться живым. На этом фоне наемники обратились к другим гражданам Колумбии с призывом отказываться от предложений принять участие в боевых действиях на стороне Украины.

«Нас здесь держат в положении арестантов. <...> Мы голодаем», — пожаловались мужчины.

Они добавили, что нуждаются в помощи, чтобы вернуться с Украины в родную страну.

5 июля в пророссийском подполье сообщили, что в рядах ВСУ находятся около 16,5 тыс. иностранных наемников. Большая часть из них — выходцы из стран Латинской Америки, включая Колумбию и Венесуэлу. При этом количество наемников из США, Великобритании, Германии и Канады в последнее время уменьшилось.

Ранее сотни колумбийских наемников ВСУ пропали без вести на Украине.

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