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Армия

На Украине изменили механизм набора иностранных наемников в ВСУ

Свириденко заявила об утверждении нового механизма набора наемников в ВСУ
Carlos Barria/Reuters

Власти Украины утвердили новый механизм набора иностранных наемников в армию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

По ее словам, теперь у ряда частных организаций появится право заниматься вербовкой военнослужащих. При этом компании будут предоставлять свои услуги на платной основе.

«Компания помогает в оформлении документов, страховании, логистике иностранных добровольцев <...>, проживании и питании до момента заключения контракта», — пояснила глава правительства.

Свириденко рассказала, что частные организации будут получать по 300 тыс. гривен (около $6,7 тыс.) за одного наемника. Вербовать иностранцев в Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут только те частные организации, которые попадут в реестр центра рекрутинга.

Как отметила премьер-министр, сейчас перед Киевом стоит задача набрать в армию столько иностранцев, чтобы они заняли до половины от всех мест в пехоте.

5 июля журналисты ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье написали, что в настоящее время в боях на стороне ВСУ участвуют около 16,5 тыс. иностранных наемников. Основная часть — это выходцы из стран Латинской Америки. При этом граждан Великобритании, США, Германии и Канады стало меньше.

Ранее журналисты узнали, как колумбийские наемники добираются до Украины.

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