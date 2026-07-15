Российские военные поразили ряд целей в портах Одесса и Черноморск

Вооруженные силы РФ поразили инфраструктурные объекты и цеха по производству дронов в портах Одесса и Черноморск в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны.

По данным ведомства, военнослужащие нанесли по гаваням групповые удары с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и высокоточного оружия воздушного базирования.

«В портах Одесса и Черноморск <...> поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ для ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в заявлении.

Утром 15 июля в министерстве обороны рассказали, что ВС РФ ночью продолжили наносить удары по портам Украины, используемым в интересах ВСУ. В том числе были атакованы порты Черноморск и Днепро-Бугский. Там повреждены четыре морских судна, участвовавших в транспортировке грузов для украинских войск.

Накануне российские военные также поразили ряд портов Украины. Один из них — порт Южный в Одесской области, где ударам подверглись объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс».

Ранее ВС РФ атаковали одно из основных производств по сборке боевых частей для БПЛА и ракет на Украине.