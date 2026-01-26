Размер шрифта
Общество

В Госдуме усомнились в легитимности рейтинга, в котором армия России заняла второе место

Депутат Журавлев: российская армия – первая в мире
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Россия второй год подряд заняла вторую строчку в рейтинге Global Firepower по военной мощи стран. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в объективности рейтинга. По его мнению, автор составлял его под воздействием эмоций.

«Рейтинг Global Firepower только название носит солидное, а на самом деле – это ведь придуманный американским блогером по фамилии Пучек список стран, который мало меняется из года в год. Эксперты по оружию и армиям мира не могут определить даже критерии, на основе которых он составляется. Никто не знает, что оценивается и как. Возглавляют рейтинг, естественно, США – как родина составителя, а дальше уже зависит, видимо, от настроения и представлений Пучека», — заявил депутат.

Журавлев назвал российскую армию первой в мире по оснащению и боевому опыту.

«Использовать эти данные, как реальное измерение боевой мощи вооруженных сил – по меньшей мере, неосмотрительно. Есть ведь и специализированные журналы, и сравнительные характеристики огневых систем. Что касается лично моего мнения, то по опыту и оснащению сейчас нет никого в мире, кто мог бы сравниться с российским солдатом», — заключил он.

Рейтинг Global Firepower выходит с 2016 года. Его составитель — американский блогер Дэниел Пучек. В 2026 году США заняли первое место, как и все прошлые годы с момента существования рейтинга. Россия заняла второе место. Китай – третье, а Украина замкнула рейтинг на 20-м месте.

Ранее в Госдуме рассказали, как России стать первой по уровню военной мощи.
 
