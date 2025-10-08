Российская ПВО якобы испытывает сложности с перехватом беспилотников ВСУ, утверждает журнал The National Interest. Однако дроны не способны изменить ход конфликта в пользу Украины в отличие от американских ракет Tomahawk. Американский Институт изучения войны подсчитал, что в зоне поражения этих ракет окажутся почти 2000 российских военных объектов. В Раде ожидают, что поставки Tomahawk могут занять несколько месяцев. Их передача «выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России», заметили в Совфеде РФ.

Российские войска якобы испытывают сложности с обороной от ударов украинских беспилотников, что демонстрирует «русскую слабость». Об этом пишет американский журнал The National Interest (NI), комментируя сообщения о возможных поставках Украине американских дозвуковых крылатых ракет Tomahawk (дальнобойностью от 1600 км до 2500 км в зависимости от модификации).

«Хотя украинские военные обладают возможностью наносить удары глубоко в тылу противника с помощью дронов-камикадзе, эти беспилотные летательные аппараты не обладают достаточной разрушительной мощью, чтобы добиться результатов, способных изменить ход конфликта, особенно при многократном применении. Однако Tomahawk обладает такой возможностью », — говорится в публикации.

Ракеты Tomahawk «значительно расширят радиус действия и разрушительные возможности украинских военных и смогут остановить российское наступление», подчеркнуло издание. В связи с этим Россия делает все возможное, чтобы не допустить передачи Tomahawk в украинский арсенал, поскольку «они могут переломить ход войны в пользу Украины», добавил NI.

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Глава Белого дома добавил, что не желает эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет запускать их.

Зона поражения: от Мурманска до Тюмени

В зоне поражения ракеты Tomahawk BGM-109E Block IV дальнобойностью 1600 км могут оказаться 1655 российских военных объектов, включая 67 авиабаз, полагает американский Институт изучения войны (ISW).

Однако ракета с дальностью 2500 км обладает возможностью долететь до 1945 объектов, среди которых 76 военных аэродромов, подсчитали аналитики.

По данным ISW, в число этих объектов вошли завод по производству беспилотников в Елабуге (Татарстан) и авиабаза Энгельс-2 в Саратовской области. Кроме того, Tomahawk может ударить по складам, арсеналам и системам противовоздушной обороны в глубине российской территории.

Украина может нацелиться на тыловые опорные районы, которые обеспечивают и поддерживают российские операции на передовой, считает ISW.

Потенциальными целями могут стать Санкт-Петербург, Мурманск, Пермь и Тюмень, добавила британская газета The Telegraph.

«Ограничения будут сняты»

Поставки ракет Tomahawk Украине будут «очень постепенными» и могут занять минимум несколько месяцев, сообщил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, на каждом этапе Москве «предоставят возможность отступить и перейти к переговорам».

«Сначала нам дадут ракеты, но несколько штук или пару десятков, но запустить их сразу не позволят, и мы увидим реакцию Кремля», — написал нардеп.

Если ее не последует, давление будет усилено, «и наконец, через какое-то время все ограничения будут сняты», добавил Чернев.

The Telegraph обратила внимание, что должность Чернева свидетельствует, что «он входит в небольшую группу парламентариев, которые досконально осведомлены» о вопросах вооружений.

Газета Mundo со ссылкой на источники, близкие к Белому дому, подтвердила, что Трамп рассматривает передачу ракет Tomahawk Украине лишь в «очень ограниченном количестве» в рамках давления на Москву, чтобы «заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров с [Владимиром] Зеленским». В случае, если его стратегия не увенчается успехом, поставки могут увеличиться.

«Путь к войне»

Потенциальная передача ракет Tomahawk украинским войскам приведет к эскалации, из которой трудно будет найти выход, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Пока решение предоставить Украине Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход. Задумывался ли об этом Дональд Трамп?» — написал он.

Пушков заметил, что у Украины нет платформ, с которых можно было бы запускать эти ракеты.

«Во-вторых, кто будет наводить ракеты на цели и управлять ими? ВСУ на это не способны. Это означает, что это будут американцы. В-третьих, какие предполагаемые цели будут поражать эти ракеты с дальностью 2500 километров? В-четвертых, какое число «Томагавков» намерены США продать Европе для Украины?» — добавил сенатор.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ракеты Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но их возможная поставка Украине приведет к разрушению российско-американских отношений.