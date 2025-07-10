На Украине раскрыли новую тактику ракетных ударов ВС РФ

Вооруженные силы РФ начали использовать новую тактику для нанесения массированных ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщает украинское издание Telegraf.

«Как сообщал спикер Воздушных сил Юрий Игнат... речь идет о воздушных шарах с подвешенными к ним угловыми радиолокационными отражателями», — отмечается в материале.

По данным издания, в условиях массированных атак эти шары движутся по ветру, развивают небольшую скорость и создают ложные цели на радарах украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), заставляя их тратить ракеты.

Сегодня издание TWZ писало со ссылкой на отставного высокопоставленного офицера Вооруженных сил Украины, что сочетание возросших атак ВС России и сокращение поставок ПВО имеют «каскадный эффект» для обороноспособности Украины. Он подчеркнул, что истощение украинских запасов провоцирует российскую сторону на «изучение возможности поражения чего угодно».

Издание подчеркивает, что с начала 2025 года интенсивность атак ВС РФ по украинским объектам выросла в пять раз. Россия не только наращивает темпы ударов и увеличивает использование беспилотников-приманок, но и непрерывно совершенствует тактику атак. В публикации отмечается, что спасательным кругом для Украины может стать передача через США списанных израильских систем ПВО Patriot.

Ранее Киев затянуло дымом после 10-часовой атаки ВС РФ.