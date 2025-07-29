«Провокация с двух направлений». Реальны ли угрозы НАТО для Калининграда

В последнее время обстановка вокруг Калининградской области накаляется. Ряд политиков и военных на Западе выступили с заявлениями о российском регионе. В частности, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что НАТО готовит провокацию против Калининградской области. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, реальны ли угрозы Запада.

НАТО готовит провокацию

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что НАТО готовит провокацию против Калининградской области в ближайшие недели. По его словам, поводом могут быть якобы исходящие оттуда помехи для GPS-сигналов.

Что за провокация, политик не уточнил и подробно не расписал.

Для начала отметим, что Ральф Нимайер как лицо, отвечающее за конституцию и суверенитет, не допущен до стратегического и оперативного планирования применения Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО. И каковы планы верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе, располагающегося в бельгийском Монсе, — он понятия не имеет.

Военная доктрина России в отношении вооруженной борьбы использует следующие понятия: военный конфликт, вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. О том, что такое «провокация» и как действовать в этом случае, доктрина умалчивает.

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Да и Ральфу Нимайеру лучше было бы остановиться на характеристиках стратегического облика возможной войны России и НАТО, политических и стратегических целях и задачах сторон, видах применяемого оружия и масштабе войны и размахе военных действий вместо того, чтобы рассуждать о каких-то непонятных провокациях.

К примеру, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет заявил, что провокация «могла бы произойти с двух направлений — как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора».

Вот если с моря — это что? Морская десантная операция? А если с Сувалкского коридора — это как? Наступательная операция оперативно-стратегического объединения ОВС НАТО? Так и хочется сказать Ральфу Нимайеру — глупости-то озвучивать необязательно.

Чем угрожает Запад?

Еще больше отличился командующий Сухопутными войсками ВС США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью. Этот генерал заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области. Вот «оперативное подавление» — это что? Воздушная наступательная операция или воздушная кампания? Наступательная операция ОВС НАТО на континентальном театре военных действий?

Но это же крупномасштабная война, и она по определению конвенциональной быть не может. И это должен понимать Кристофер Донахью. В ходе подобного конфликта стороны практически сразу перейдут к неограниченному использованию всех средств массового поражения, и прежде всего стратегического ядерного оружия.

Чем ответит Россия

А это означает катастрофические последствия применения оружия массового поражения для воюющих и даже для тех государств, которые непосредственно не участвуют в конфликте. Уже с первых ядерных ударов противоборствующие стороны понесут невосполнимые потери.

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О подобном развитии событий уже предупредил Запад помощник президента России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что любое военное посягательство на российский регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у страны сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.

Некоторые представители экспертного сообщества при анализе обстановки вокруг Калининградской области занимаются составлением таблиц, в которых учитывают количество и соотношение бойцов, танков, самолетов и орудий противоборствующих сторон.

По большому счету, это мало соотносится с действительностью. Россия войну с НАТО с применением только обычных средств поражения, ввиду значительного превосходства альянса в конвенциональных вооружениях, вести не намерена, и в случае «провокации» перейдет к массированным ракетно-ядерным ударам. Политикам и военным на Западе это надо осознавать со всей возможной отчетливостью.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).