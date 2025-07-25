Суд рассмотрел жалобу генерала Ивана Попова на приговор по делу о хищениях

Второй западный окружной военный суд оставил в силе приговор, вынесенный ранее бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) генералу Ивану Попову, который был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии по делу о хищениях. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда.

Судья объявил решение, согласно которому апелляционная жалоба Попова «осталась без удовлетворения».

Дело рассматривалось коллегией, состоящей из трех судей.

Иван Попов принимал участие в судебном заседании посредством видеосвязи, вместе со вторым фигурантом дела Сергеем Моисеевым. Оба находятся в следственном изоляторе в Тамбовской области.

В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор Попову, назначив ему пять лет лишения свободы и лишив воинского звания. Второй участник дела, бизнесмен Сергей Моисеев, получил срок в четыре года колонии.

Согласно материалам дела, в период с января по июнь 2023 года Попов, совместно с заместителем командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, организовал хищение свыше 1,7 тысячи тонн металлопроката, предназначенного для военных нужд. Ущерб, причиненный государству, оценен более чем в 100 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что генерал Иван Попов надеется вернуться на СВО.