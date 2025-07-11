«Без мыла влезаете в конфликт». Чем опасны заявления Мерца по Украине

Фридрих Мерц во время конференции в Риме по вопросам восстановления Украины, 10 июля 2025 года

Канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции в Риме по вопросам восстановления Украины выступил с обращением к руководству России и США — президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу. Он, по собственным словам, подготовил для них отдельные послания. Путину Мерц, в частности, заявил: «Мы не сдадимся». Почему это выражение совершенно неуместно, в чем интерес Германии в конфликте на Украине и к чему в конечном итоге может привести политическая линия нового канцлера ФРГ, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Обращаясь к Владимиру Путину, Фридрих Мерц заявил: «Мой посыл довольно прост — мы не сдадимся». Никаких подробностей, раскрывающих смысл этого тезиса, федеральный канцлер в своем римском выступлении не привел.

Начнем разбираться, что называется, по пунктам.

Заявление Фридриха Мерца было бы понятным, если Россия де-юре и де-факто находилась в состоянии войны с Германией. Предположим, Вооруженные силы России ведут боевые действия на территории Германии, военные объекты ФРГ подвергаются ракетно-авиационным ударам, а военно-политическому руководству германского государства предъявлен ультиматум – безоговорочная капитуляция в течение 24 часов. Тогда бы высказывание федерального канцлера типа «Wir kapitulieren nie! Berlin bleibt deutsch!» («Мы не сдадимся никогда! Берлин останется немецким!») было бы вполне логичным.

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Однако на практике ситуация-то диаметрально противоположна заявлениям Фридриха Мерца. Германия де-факто является участником вооруженного конфликта России с Украиной. Берлин поставляет Киеву вооружение, военную и специальную технику, весь спектр материальных средств, отправляет на Украину инструкторский состав для оказания помощи в освоении германского вооружения.

Тот же Фридрих Мерц без устали напоминает, что при поставках оружия Киеву больше нет ограничений на дальность его применения. Кроме того, Германия помогает Украине в разработке собственного дальнобойного оружия.

И вот после подобного заявлять федеральному канцлеру «мы не сдадимся» как-то совершенно неуместно. Не попадает он в ноты. Логичнее Фридриху Мерцу было бы сказать в этой ситуации – «Берлин участвовал в этой войне, участвует в ней в настоящее время и будет участвовать в будущем». Это было бы куда как честнее.

В чем интерес Германии

По большому счету, войны со времен взятия Трои начинаются, когда существенным образом задеты глубинные национальные интересы того или иного государства или возникли угрозы самому существованию страны. Наконец, цель любой войны — сделать послевоенный мир для победителя лучше, чем он был до войны. И в этом плане со времен Троянской войны не изменилось ровным счетом ничего.

В таком случае очень хотелось бы спросить у федерального канцлера: «У вас-то что задето, какие глубинные или жизненно важные интересы, если вы без мыла влезаете в этот конфликт и де-факто являетесь участником войны с Россией?» Или: «Что станет лучше для самых широких слоев германского населения, если Россия потерпит поражение в этой войне?»

По пунктам, господин канцлер, пожалуйста — первое, второе, третье. Да, и объяснения, что идет битва света и тьмы, демократии и тоталитаризма, добра и зла здесь не принимаются и нас категорически не устраивают.

К примеру, Германия готова поддерживать и защищать Киев в противостоянии с Россией столько, сколько потребуется. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил по итогам встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским в конце мая.

Опять-таки, хорошо бы, если федеральный канцлер детально объяснил, каков во всем этом германский интерес, за исключением кидания в топку средств рядовых налогоплательщиков ФРГ. Ни разу Фридрих Мерц не остановился и на том, что он видит послевоенное устройство мира и как после всех принятых им мер и решений вырастет благосостояние самых широких слоев германского общества.

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Выражение «Мы не сдадимся!» с точки зрения политрука роты звучит достаточно неплохо. Но вот сказать, что в ходе всех своих последних выступлений канцлер Мерц проявил себя как видный геополитик и геостратег нашего времени, фигурой, сравнимой с Конрадом Аденауэром и Гельмутом Колем, наверное, нельзя.

Скорее всего, подобная риторика и политическая линия Берлина может рано или поздно привести к третьей мировой войне и ракетно-ядерным ударам по территории Германии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).