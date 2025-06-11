1212 на 27: Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина начали обмен телами погибших: Москва передала Киеву останки 1212 военнослужащих ВСУ и вернула тела 27 бойцов ВС РФ. Военкор Александр Коц назвал пропорцию ошеломляющей. По его мнению, украинская сторона во время боевых действий не собирала тела российских военных, и потому перед обменом «лихорадочно пыталась выйти из неприятного положения» и затягивала процесс, а российские рефрижераторы «несколько дней стояли на границе». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что 11 июня между Россией и Украиной начался процесс обмена телами погибших военнослужащих. Кадры передачи тел опубликовали российские СМИ.

«Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански», — заявил Мединский в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что работа с Киевом продолжается, и объявил, что с 12 июня стороны начнут срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия готова выполнять все достигнутые договоренности.

«Мы ожидаем, что украинская сторона последует этому принципу и выполнит договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Почему Украина не хотела забирать тела?

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя начавшуюся процедуру передачи тел, назвал пропорцию обмена ошеломляющей. По его словам, она вряд ли останется незамеченной «даже в дистиллированном украинском информпространстве, в которое не прорвались даже опубликованные списки застрявших на границе тел».

«Накануне рыдающие женщины допытывали вернувшихся из плена украинцев, не видали ли они там бойца с такими-то именем, отчеством и фамилией. А он как раз в том скорбном списке», — добавил журналист

Военкор также подчеркнул, что технически Киев мог сразу «открыть калитку на границе <…> и просто забрать своих». Однако политически это был бы серьезный удар после того, как министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что страна также может передать России 6000 тел.

«Несколько дней рефрижераторы с 1212 замороженными трупами неприкаянным «грузом 200» стояли на границе. И в Киеве не могли внятно объяснить, почему Украина не забирает своих павших <...> Все эти дни украинская сторона лихорадочно пыталась выйти из неприятного положения. И нашли 27 тел наших павших героев, которых теперь смогут достойно проводить в последний путь их родственники», — уточнил Коц.

По его словам, российская сторона «3,5 года собирала» тела украинских военных, так как «погибшие должны быть преданы земле», а бойцы ВСУ так не делали.

«Украинцы и пальцем не пошевелили, чтобы собрать погибших <...> Наши командиры выходили по связи на противника, предлагали гуманитарную паузу и транспортировку погибших на ту сторону. В ответ — мат и минометный огонь», — написал военкор.

Масштабный обмен с Украиной

Россия и Украины договорились о масштабном обмене пленными на переговорах в Стамбуле 2 июня. Стороны условились обменять тяжелобольных и раненных, а также военнослужащих моложе 25 лет по формуле «всех на всех». Отдельно, как сообщил Мединский, Москва обещала передать Киеву тела 6000 бойцов ВСУ в качестве жеста доброй воли. Умеров в свою очередь заявил, что Украина передаст России такое же количество тел военнослужащих ВС РФ.

7 июня российская сторона предприняла первую попытку передачи. Однако, как рассказал глава российской делегации, Киев в последний момент перенес обмен телами на неопределенный срок : представители Украины просто не явились на место встречи. Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при этом обвинил РФ в манипуляциях и заявил, что дата приема тел не была согласована, а российская сторона «прибегла к односторонним действиям».

На следующий день российская группа еще раз привезла тела украинских военнослужащих в район обмена, однако Киев снова не забрал их. Впоследствии начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что передача тел, а также обмен военнопленными состоится на неделе с 9 по 15 июня.

«Все хорошо, мам, не плачь»: Россия вернула группу военнопленных моложе 25 лет Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена первой группы военнослужащих моложе... 09 июня 19:02

9 и 10 июня стороны произвели два обмена. 9 июня Россия и Украина обменялись бойцами младше 25 лет, 10-го, по заявлению украинской стороны, тяжелобольными и тяжелоранеными военнослужащими. Ни Москва, ни Киев не раскрыли число обменянных военных, заявив только, что передали друг другу одинаковые по численности группы.