«Отрезать Украину от Черного моря». Почему ВС РФ важно взять Днепропетровск?

Части и соединения ВС РФ вышли на западную границу ДНР и завязали бои уже на территории Днепропетровской области. Возникла реальная угроза важнейшим городам юго-востока Украины — Запорожью и Днепропетровску. Какое значение имеет эта область для Украины и чем может обернуться для Киева российское наступление в этом районе — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия группировки войск «Центр» пересекла границу ДНР и с боями продвигается по Днепропетровской области. Прорыв оборонительных рубежей ВСУ соединением был осуществлен в районе населенного пункта Орехово.

Успешные наступательные действия ВС РФ на Днепропетровском направлении (и в том числе и на Запорожском, где уже нарастает интенсивность боевых действий) могут привести к самым неблагоприятным последствиям для Вооруженных сил Украины, можно даже сказать, к катастрофическим.

Издание Military Watch Magazine пишет, что падение Днепропетровска может привести к поворотному моменту в конфликте между Россией и Украиной.

«Стратегическое расположение Днепропетровска, граничащего с ДНР, Херсонской и Запорожской областями, делает его возможное падение под ударами российской армии поворотным пунктом в конфликте. Малонаселенный регион остается важным центром добычи полезных ископаемых и логистики», — пишет MWM.

Чем регион важен для ВСУ

Города Днепропетровск и Запорожье представляют собой крупные административно-политические центры Украины, в этих мегаполисах размещены важнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, критически влияющие на боеспособность ВСУ, наконец, оба города — крупные транспортные узлы, важнейшие центры коммуникаций, по которым осуществляется подвоз практически всех видов материальных средств для частей и соединений украинской армии.

Возможная эвакуация жителей обоих городов приведет к резкому росту числа беженцев, которые создадут серьезные проблемы для военно-политического руководства в Киеве.

Помимо всего прочего, успехи ВС РФ на территории Днепропетровской области могут привести к организованному отходу противника из Славянско-Краматорской агломерации и в целом завершиться окончательным освобождением территории ДНР.

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко уверен, что наступление Вооруженных сил России в Днепропетровской области позволяет отрезать часть подразделений Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике.

«Историческое событие»: ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области В Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь... 08 июня 20:07

«Заход в Днепропетровскую область как раз позволяет нам отрезать некоторые группировки украинских боевиков, которые очень плотно засели на границах как Запорожской области, так и ДНР», — объяснил он.

Какие могут быть последствия?

Возможный захват российской армией плацдармов на правом берегу реки Днепр (после овладения городами Днепропетровск и Запорожье) с проведением последующих наступательных операций в общем направлении на Одессу и Тирасполь гипотетически может отрезать Украину от Черного моря.

Разумеется, для осуществления столь смелых и масштабных планов потребуются весьма и весьма значительные людские и материальные ресурсы. Без особого преувеличения, ориентировочно в этом случае речь может пойти о вводе в сражение стратегических резервов численностью в несколько оперативных объединений (общевойсковых армий).

Дальнейшее развитие успешных наступательных боевых действий ВС РФ на территории Днепропетровской области наглядно демонстрирует реализацию на практике тезиса «В Киеве не согласны с передачей в состав России четырех областей? Значит, будет пять, шесть и так далее».

Похоже, события развиваются именно в этом направлении.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).