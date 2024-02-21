«Она просто шлепнулась». Как в министра обороны Британии чуть не попали ракетой Trident II ВМС Британии провели неудачный пуск баллистической ракеты Trident II D5

Британские военно-морские силы произвели неудачный запуск баллистической ракеты Trident II D5 с подлодки HMS Vanguard, на борту которой находился министр обороны страны Грант Шэппс. Ракета отклонилась от курса и «просто шлепнулась рядом с подлодкой». За последние восемь лет Великобритания дважды проводила испытания Trident, и оба пуска закончились провалом. Подробности — материале «Газеты.Ru».

ВМС Великобритании провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5 с атомной подводной лодки HMS Vanguard. На ее борту в это время находились глава минобороны королевства Грант Шэппс и первый морской лорд (глава ВМС) адмирал Бен Ки, сообщила газета The Sun.

Запуск производили 30 января в рамках тренировочной миссии в Атлантическом океане у берега штата Флорида (США). Предполагалось, что ракета пролетит 6 тыс. км и поразит точку в центральной части Атлантики между Бразилией и Западной Африкой. Однако, по данным источников издания, после запуска Trident II D5 «просто шлепнулась» в океан рядом с подлодкой и затонула.

После этого министерство обороны Великобритании инициировало проверку обстоятельств случившегося и поиски снаряда. В ведомстве неудачные испытания объяснили тем, что во время пуска «произошла аномалия». Минобороны королевства при этом отметило, что экипаж подлодки доказал «полную готовность управлять непрерывными морскими средствами сдерживания Великобритании».

«Испытание подтвердило эффективность британских сил ядерного сдерживания, в котором мы абсолютно уверены. Во время испытания произошла аномалия. По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этому вопросу», — говорится в сообщении оборонного ведомства страны.

Второе неудачное испытание

В XXI веке Великобритания проводила испытания Trident II D5 пять раз. Последний запуск перед неудачными испытаниями в 2024 году производили в 2016-м, ракету запустили с подлодки Vengeance также у берегов Флориды.

По планам минобороны Британии, Trident II D5, не оснащенная ядерной боеголовкой, должна была пролететь 9 тыс. км и поразить цель к юго-востоку от острова Вознесения. Однако ракета, вероятно, отклонилась от курса и полетела в сторону побережья США, сообщила газета The Sunday Times. Источник издания добавил, что неисправность возникла после того, как Trident II D5 была запущена из-под воды.

Правительство Великобритании тогда предпочло скрыть неудачные испытания. Газета отмечала, что провальный пуск произошел за несколько недель до того, как палата представителей парламента королевства собиралась провести голосование по вопросу использования ракет Trident.

The Sunday Times также отметила, что Тереза Мэй, которая стала премьер-министром Великобритании спустя несколько недель после инцидента, ни разу о нем не упомянула. Более того, Мэй также смогла убедить британский парламент выделить на программу по модернизации Trident £40 млн.

После публикации этого материала официальный представитель главы британского правительства сообщила, что нового премьера при вступлении в должность проинформировали об испытаниях ракет Trident. Сама Тереза Мэй в интервью корреспонденту «Би-би-си» Эндрю Марру ушла от прямого вопроса о том, знали ли она об этом инциденте.

Минобороны королевства так и не представило подборную информацию о неудачном запуске, сказав только, что «он был успешным».

«Корабль Ее Величества (субмарина. — «Газета.Ru») Vengeance и его экипаж прошли успешные испытания и были объявлены готовыми к выполнению цикла оперативных задач», — заявил глава ведомства Майкл Фэллон, выступая в британском парламенте.

Он также добавил, что минобороны страны не комментирует детали операций с участием подводных лодок.