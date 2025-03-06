«ВСУ выдохлись»: военкоры заявили о новой фазе боев в Курской области

Telegram-канал «Рыбарь» заявил, что ВС РФ перешли в новую фазу контрнаступления в Курской области. При этом канал WarGonzo сообщил, что обстановка на этом направлении остается крайне сложной. За последние недели ВС РФ освободили четыре населенных пункта в регионе. Украинские ресурсы также заявляют о серьезном продвижении российских военных. Что происходит на Курском направлении — в материале «Газеты.Ru».

Проект российского военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo сообщил, что военная ситуация в Курской области остается очень сложной.

«С тяжелыми боями российские войска продолжают продвигаться к Малой Локне. ВСУ оказывают серьезное сопротивление», — говорится в публикации.

По данным WarGonzo, несмотря на это, инициатива по-прежнему остается за Вооруженными силами РФ.

Telegram-канал «Рыбарь» также сообщил, что 5 марта в Курской области началась очередная фаза контрнаступления российских войск. Авторы канала при этом отметили, что несмотря на неудачи февраля, в ВСУ не отказались от планов атак по территории России.

«Наступление российских войск идет сразу на нескольких участках. А в первых числах марта российским войскам удалось осуществить удачную диверсию, подорвав мост через реку Локня, что неминуемо скажется на снабжении противника на восточном берегу, в Черкасском Поречном и Мартыновке», — уточнили в материале.

«Рыбарь» также пишет, что тяжелые бои уже практически две недели идут за небольшое село Лебедевка, где ВСУ сопротивляются и не дают окончательно перерезать снабжение.

Обстановка в Курской области

1 марта «Страна.ua» со ссылкой на украинский паблик «Разведка Ноем» сообщала, что обстановка в Курской области для ВСУ значительно усложняется.

«По мрачным прогнозам непосредственно участников Курской операции, если в течение следующих нескольких недель ситуация не изменится, может произойти довольно печальная картина», — говорилось в публикации Telegram-канала.

Издание отмечало, что 5 января ВСУ перешли в очередное наступление, однако масштабных продвижений оно не обеспечило. В то же время российская армия активно продвигалась на Курском направлении, вернув себе несколько населенных пунктов, в том числе, село Свердликово. Это приблизило ВС РФ к трассе на Суджу и позволило установить над ней огневой контроль.

Разгром или «жест доброй воли»: что ждет ВСУ в Курской области Вооруженные силы России продолжают вытеснять противника из Курской области: военкоры сообщают... 25 февраля 23:12

4 марта украинский аналитический ресурс Deep State также сообщил о крупном продвижении армии РФ на Курском направлении. По его данным, российские военные за двое суток вернули под свой контроль более 40 км² территории.

6 марта Deep State заявил, что россияне к югу от Суджи двинулись на восток в районе Куриловки, а также перешли реку Псел, на которую опиралась оборона ВСУ в этом районе.

«Судя по всему, российская армия в ближайшее время собирается срезать украинский плацдарм на юге, чтобы отрезать ВСУ от линий снабжения с территории Сумской области», — уточнил Telegram-канал «Военная хроника».

Кроме этого, по данным Минобороны РФ, за последние две недели российская армия освободила населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина.

«ВСУ выдохлись»

Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным «Констебль» заявил 360.ru, что на Курском направлении в ближайшее время развернутся «интересные события», так как ВСУ остались без разведданных США.

«ВСУ фактически ослепнут». США перестали делиться с Украиной данными разведки Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным... 06 марта 01:47

По его словам, украинская армия уже сейчас несет там значительные потери, в том числе из-за проблем с логистикой.

«Наши приноровились использовать FPV- дроны ночью, тем самым нанося ущерб живой силе и технике противника. Поэтому, я думаю, наши ребята будут развивать успех на этом направлении, потому что на остальных направлениях идет сдерживание. Противник ведет сдерживание наших подразделений, и туда бросаются подкрепления. Есть такое ощущение, что они (ВСУ. — «Газета.Ru») на Курском направлении выдохлись», — отметил «Констебль».

Он также выразил мнение, что российские военные в ближайшее время будут отрезать Суджанский выступ в сторону Юнаковки.

Одновременно с этим украинский военнослужащий, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что ВСУ пора выводить из Курской области.

«Трудно там нашим. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя, думаю, давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах это сейчас сомнительно», — написал он в своем Telegram-канале.