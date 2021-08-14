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Армия

Оккупировать Прибалтику за 36 часов. Американский журнал представил план вторжения РФ

The National Interest опубликовал сценарий агрессии Москвы против прибалтийских государств

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Ints Kalnins/Reuters
Американский журнал The National Interest опубликовал план гипотетической военной операции Вооруженных сил России против стран Прибалтики. По мнению издания, основные события в этом случае развернутся вокруг так называемого «Сувалкского коридора». С деталями «агрессивного сценария» разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В своей статье в The National Interest обозреватель издания Себастьян Роблин расценивает «Сувалкский коридор» – сухопутный отрезок длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России – как «ахиллесову пяту» НАТО в возможном вооруженном противоборстве с Российской Федерацией. Роблин подчеркивает, что «к западу от коридора находится российский эксклав Калининград, в котором находится более 15 тыс. солдат и который изобилует тяжелой артиллерией, баллистическими и зенитными ракетами большой дальности».

Для сравнения: во всех трех прибалтийских странах располагаются многонациональные батальоны НАТО и подразделения ротационной бронетанковой бригады ВС США. При этом в регионе постоянно проводятся учения – даже в условиях пандемии COVID-19.

Так, в конце весны – начале лета 2021 года командование НАТО провело крупнейшие за последние 25 лет учения Defender Europe, в которых принимало участие 28 тысяч военных.

Поход НАТО по следам Наполеона

«Сувалкский коридор», подчеркивает Роблин, ранее фигурировал в Первой Мировой и наполеоновских войнах. Сегодня он остается актуальным местом возможного противостояния из-за политической географии. К востоку от коридора, пишет автор, находится «авторитарное государство Беларусь», которая состоит в союзе с Россией, несмотря на якобы «растущую напряженность между давним диктатором Александром Лукашенко и Москвой». Российские войска уже дислоцированы в Беларуси, и оттуда им будет разрешен проход в Калининград. Однако сотрудничество Белорусии с Россией в конфликте с НАТО, считает Роблин, «не гарантировано».

Таким образом, делает вывод Себастьен Роблин, коридор является естественным узким проходом, который Россия потенциально может атаковать с нескольких направлений, чтобы перерезать пути для прохождения колонн войск НАТО, пытающихся укрепить обороноспособность стран Балтии.

И, наконец, возможно, это ключевая фраза материала The National Interest – «вторжение России в Прибалтику остается маловероятным, но действия Москвы, похоже, призваны показать, что это может произойти». Далее Роблин пишет: «в ходе военных игр аналитического центра RAND было выявлено, что российские войска могут захватить столицы Эстонии и Латвии в период от 36 до 60 часов, хотя подобное исследование могло основываться на спорных предположениях». Опять-таки – самое главное в этом абзаце – «могло основываться на спорных предположениях».

В материале The National Interest делается вывод: «по сути, Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят рискнуть ядерной войной, чтобы освободить уже завоеванные страны Балтии».

После этого, чтобы усилить военную составляющую своего текста, автор предлагает для увеличения мобильности сил НАТО в странах Балтии включить в их состав средства ПВО типа M1097 Avenger и артиллерийские подразделения для «контрбатарейной борьбы с русскими орудиями». Вскользь упомянутые самоходные ЗРК Avenger на базе Humvee – единственная собственно военная компонента в этом материале.

Стратег из Корпуса мира

Прежде всего отметим, что в случае гипотетического вторжения Вооруженных сил России в Прибалтику со стороны Объединенных сил Североатлантического альянса будет проводиться масштабная оборонительная операция. Цели ее будут выглядеть примерно следующим образом: срыв и отражение наступления противника; нанесение поражения его ударным группировкам; удержание важных в оперативном и экономическом плане районов; выигрыш времени для развертывания главных сил и создание условий для проведения последующих операций. Вот анализу этих составляющих и надо было бы посвятить материал, подобный тексту в The National Interest.

Роблин даже не упоминает о том, что для достижения целей оборонительной операции надо решить вполне конкретные оперативные задачи. К примеру, отразить воздушно-космическое нападение противника, разгромить его вклинившиеся и прорвавшиеся группировки, восстановить положение на важнейших участках линии боевого соприкосновения. Всего этого в тексте нет.

Когда автор начинает всерьез рассуждать о «Хамви» с ЗРК и «контрбатарейной борьбе», уровень его оперативно-стратегической компетенции сразу вызывает вопросы.

Себастьян Роблин имеет степень магистра Джорджтаунского университета по разрешению конфликтов, он работал преподавателем Корпуса мира в Китае, трудился в сфере образования, а также расселения беженцев во Франции и США. Говорить о том, что автор материала в The National Interest каким-то образом причастен к оперативно-стратегическому планированию в США и НАТО или хотя бы знаком с ним, увы, не приходится.

Подлить масла в огонь

«Газета.Ru» неоднократно указывала, что главный порок таких сценариев заключается в следующем. Из сложившейся на настоящий момент времени геополитической и военно-стратегической обстановки вырывается какой-то фрагмент (отдельно взятые регионы, в данном случае «Сувалкский коридор», а иногда для сравнения берутся образцы вооружения и военной техники НАТО и РФ). Затем только на основе этого авторы строят абстрактные рассуждения, причем абсолютно без учета особенностей обстановки в целом.

Конечно, в настоящее время между Россией и коллективным Западом взаимоотношения находятся далеко не в лучшем состоянии. Вместе с тем между РФ и США (НАТО) нет таких острых противоречий (идеологического, экономического, территориального, религиозного характера), которые могли бы быть разрешены исключительно в ходе военных действий, тем более с применением оружия массового поражения.

Авторы гипотетических сценариев военных действий (в Прибалтике, Норвегии, Калининградской области, на Курильских островах) даже не пытаются анализировать причины и противоречия, которые могли бы привести к масштабной войне между Россией и Западом. Иными словами, если Россия вторгается в Прибалтику, то хотя бы конспективно надо обозначить – зачем и во имя чего Москва это делает?

О том, каким будет масштаб войны и размах военных действий, каковы особенности военных действий и их возможные последствия, как представляется авторам подобных сочинений вероятная продолжительность войны — речи в этих текстах не идет.

Всерьез (с оперативно-стратегической точки зрения) относится к этому творчеству нельзя. Ничем иным как старательным «подливанием масла в огонь» противоречий между Москвой и западными странами подобные сочинения назвать нельзя. Вот эту цель такие тексты решают.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),
Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

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