Дети высокопоставленных чиновников и бизнесменов, отправляясь в зону СВО, часто ограничиваются тыловыми подразделениями и спустя полгода возвращаются с удостоверением ветерана, заявил боец ВС РФ Павел Губарев. Такая практика вызывает недовольство среди тех, кто рискует жизнью на передовой. Это может создать напряженность внутри военного сообщества и подорвать ценность статуса «новой элиты».

В последнее время наблюдается тенденция, при которой дети представителей российской элиты направляются в зону специальной военной операции (СВО) с целью получения статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщил боец Вооруженных сил России Павел Губарев, известный с 2014 года как «народный губернатор» Донбасса. Его заявление в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок.

Элита в тылу

По словам Губарева, после заявления президента России Владимира Путина о том, что участники СВО являются новой элитой страны, многие дети высокопоставленных чиновников и бизнесменов устремились в зону конфликта.

Однако их служба, как правило, ограничивается тыловыми подразделениями, где они выполняют незначительные задачи, избегая непосредственного участия в боевых действиях. Спустя полгода такой службы они возвращаются домой с удостоверением ветерана СВО.

Губарев заявил, что обеспокоен тем, как подобная практика может вызвать недовольство среди настоящих бойцов, которые ежедневно рискуют жизнью на передовой. Он подчеркнул, что формальное соответствие критериям «новой элиты» не отражает реального вклада в военные действия и может привести к напряженности внутри военного сообщества.

Герои СВО — новая элита

В своих выступлениях президент Путин неоднократно подчеркивал особую роль участников специальной военной операции, называя их настоящей элитой страны. В Послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года он отметил, что подлинная элита — это те, кто служит России, труженики и воины, надежные и проверенные, доказавшие свою преданность делом.

«Смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых людей, и без всякого преувеличения могу сказать: сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут», — сказал тогда он.

Путин подчеркнул, что слово «элита» во многом себя дискредитировало из-за людей, которые в 1990-е годы обогащались за счет экономических трудностей страны, не имея реальных заслуг перед обществом.

9 декабря того же года на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Путин заявил, что российские власти будут и впредь опираться на ветеранов СВО, подчеркнув, что именно такие бойцы являются настоящей элитой страны.

«Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, — это люди отважные и надежные. Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам. Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде — и на военной службе, и на гражданской», — говорил он.

Он отметил, что среди участников программы кадровой подготовки «Время героев» более 60 кавалеров ордена Мужества и 21 Герой России. Президент подчеркнул необходимость опираться на таких людей, называя их подлинной элитой и гордостью страны.