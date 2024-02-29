Путин объяснил, почему понятие «элита» себя дискредитировало

Настоящей элитой России являются те, кто служит стране, а не те, кто считает себя «особенной кастой». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

К элите глава государства отнес не только военнослужащих, но и тружеников — «надежных, доказавших свою преданность» граждан.

По мнению Путина, слово «элита» дискредитировало себя теми, кто «считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями».

«Они — точно не элита», — подытожил президент.

До этого Владимир Путин заявлял, что элита страны должна формироваться из тех, кто защищает родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии».

16 января Путин рассказал об изменившихся приоритетах у тех, кто вернулся со специальной военной операции (СВО) на Украине. Российский лидер заявил, что, «когда люди проходят это горнило», у них не находится желания «прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях». Таким образом президент прокомментировал «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой.

Ранее Путин назвал основную проблему европейских элит.