Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин объяснил, почему понятие «элита» себя дискредитировало

Путин назвал участников СВО и граждан-тружеников подлинной элитой России

Настоящей элитой России являются те, кто служит стране, а не те, кто считает себя «особенной кастой». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

К элите глава государства отнес не только военнослужащих, но и тружеников — «надежных, доказавших свою преданность» граждан.

По мнению Путина, слово «элита» дискредитировало себя теми, кто «считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями».

«Они — точно не элита», — подытожил президент.

До этого Владимир Путин заявлял, что элита страны должна формироваться из тех, кто защищает родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии».

16 января Путин рассказал об изменившихся приоритетах у тех, кто вернулся со специальной военной операции (СВО) на Украине. Российский лидер заявил, что, «когда люди проходят это горнило», у них не находится желания «прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях». Таким образом президент прокомментировал «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой.

Ранее Путин назвал основную проблему европейских элит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами