Какой будет американская армия будущего, которая «перехитрит китайцев»

Генерал Джеймс Рейни, который руководит Командованием перспективных разработок Сухопутных войск армии США, поделился планами модернизации армии к 2040 году. Генерал не скрывает, что основная цель американской армии будущего — перехитрить китайцев. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался в далеко идущих планах Пентагона.

Американские военные планируют в течение следующих двух лет принять окончательное решение по перспективному облику и организационно-штатной структуре формирований Сухопутных войск ВС США образца 2040-го года. Об этом на форуме Ассоциации Сухопутных войск ВС США в рамках симпозиума Глобальных сил заявил генерал СВ ВС США Джеймс Рэйни, отвечающий за модернизацию этого вида вооруженных сил.

Глава Командования перспективных разработок Сухопутных войск ВС США (Army Futures Command, AFC) считает, «что у нас есть от 18 до 24 месяцев, которые мы должны использовать с чувством безотлагательности. В течение этого периода нам предстоит выяснить, каковы будут кардинальные отличия полей сражения будущего от дней сегодняшних и как будет в целом выглядеть операционная среда в обозримом будущем. Нам надо сделать все это правильно. В первую очередь, чтобы убедиться, что мы в своих предположениях и прогнозах не ошибаемся. В конечном итоге нам надо быть в лучшем положении, чем те, с кем мы собираемся сражаться».

AFC, по мнению генерала, «обязано определить эту будущую операционную среду, и нам нужно начать разработку концепции. Мы надеемся, что этой осенью, вероятно, займемся уже отработкой чернового варианта концепции».

Напомним, что AFC было создано в 2018 году. Главная задача новой структуры заключалась в модернизации Сухопутных войск США и подготовке их к войнам будущего. Генерал Джеймс Рейни является уже вторым руководителем AFC.

Во всей предстоящей работе Командование перспективных разработок Сухопутных войск ВС США берет ориентир на 2040 год. Для начала AFC планирует выяснить, как СВ ВС США будут воевать в будущем, а затем на этой основе определить соответствующие организационно-штатные структуры.

По словам Джеймса Рейни, Сухопутные войска ВС США находятся на пути к развертыванию более 30 перспективных систем вооружения, военной и специальной техники к 2030 году, что позволит американской пехоте сражаться во всех возможных сферах против противников, способных, согласно терминологии ВС США, отказать ВС США в доступе к ключевой территории.

«Мы собираемся закупать боевые бронированные машины, другое оружие, средства связи, но нам нужно трансформировать наши соединения, вывести их на качественно иной уровень, — сказал Джеймс Рейни.

— Мы получаем вооружение и военную технику, но все, что мы делаем в материальном отношении, должно быть органически связано с вопросом «как это вписывается в наши перспективные формирования?» И мы будем в этой связи принимать лучшие решения. И самое главное, мы выставим на поле боя будущего более боеспособные соединения».

По словам военачальника, есть еще множество вопросов, на которые необходимо ответить, поскольку Сухопутные войска наращивают свои боевые и оперативные возможности стремительно, а многие из возникающих проблем надо решить достаточно быстро.

«Позвольте мне говорить о чувстве срочности до 2040 года, — заявил Джеймс Рейни. — Когда я говорю о 2040 годе, я имею в виду полностью развернутые Сухопутные войска к этому сроку. Но для этого

нам нужно будет полностью перейти в агрессивный режим развертывания новых соединений уже примерно к 2035 году».

«Если уже к 2035 году Сухопутным войскам необходимо создать потенциал для полномасштабного развертывания новых формирований к 2040 году, то СВ ВС США, вероятно, нужно будет создавать прототипы бригад и дивизий, что называется, для начала в мелкосерийном производстве или что-то в этом роде, к 2031 году», — уточнил Джеймс Рейни.

Он отметил, что сейчас Сухопутные войска ВС США работают над пятилетним планом расходов на оборону, который охватывает период с 2025 по 2029 финансовый год.

По мнению Рейни, концепции, разработанные за это время, необходимо будет проверять «тщательно и агрессивно» в ходе экспериментов. Проект Сухопутных войск «Конвергенция» — масштабная кампания по совершенствованию возможностей вооруженных сил США, которая стартовала в 2020 году, — является одной из площадок для подобных экспериментов.

По словам Джеймса Рейни, приоритеты в области науки и техники должны быть установлены и утверждены министром Сухопутных войск и командованием. «Я думаю, что этой осенью нам нужно начать получать больше ясности в своих намерениях. Скорее всего, мы не будем работать над планами финансирования до следующей пары пятилетних циклов планирования бюджета», — отметил военачальник.

Сухопутные войска планируют завершить разработку первоначальных концептуальных установок в течение следующих шести месяцев. Это делается для того, чтобы Командование учебное и научных исследований по строительству Сухопутных войск США, а также управления развития и интеграции возможностей AFC в партнерстве с командованием СВ ВС США смогли разработать новые концепции отдельных боевых функций, таких как ведения огня, разведки и маневра, начиная с 2024 финансового года.

Как считает Джеймс Рейни, перспективные формирования Сухопутных войск также должны иметь соответствующую интеграцию, некий гибрид человека и машины, что может существенно изменить правила игры на поле боя. По словам военачальника, многое из того, что делается в рамках модернизации, является весьма и весьма амбициозным. Например, замена танка танком-роботом.

То есть в AFC планируется значительную часть черновой солдатской работы и уж тем более рискованные задачи передать вместо бойцов машинам и механизмам.

Первый глава AFC генерал Майк Мюррей уточнил, что в Сухопутных войсках нет плана «передвигать стойки ворот».

«Нам нужно перехитрить китайцев и действовать смело и решительно, всегда их опережая. Я думаю, что это вполне в наших возможностях», — сказал Джеймс Рейни, характеризуя постоянную угрозу со стороны НОАК КНР, изложенную в Стратегии национальной обороны США.

Однако сказать, что китайцы будут безучастно наблюдать за модернизацией Сухопутных войск ВС США, наверное, было бы неправильно.

Как ранее писала «Газета.Ru», на XX съезде Компартии Китая председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет «работать быстрее» в направлении модернизации военной теории, персонала и вооружения.

«Мы усилим стратегический потенциал», — пообещал Си.

С середины 1990-х годов Китай постепенно превращал свои вооруженные силы из устаревшего института в изощренную боевую машину, оптимизированную, как обычно говорят в США, для борьбы с «американскими активами в области проекции силы».

В этой связи Белым домом и Пентагоном поставлена задача еще более усилить преимущества американской армии и флота в сравнении с вооруженными силами других государств.