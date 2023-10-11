«Это резня». Спасатели заявили, что нашли обезглавленные тела детей в кибуце Кфар-Аза

Израильские военные показали иностранным журналистам последствия атаки ХАМАС на кибуц Кфар-Аза. Спасатели заявили, что в домах нашли множество тел, убитыми оказались целые семьи. По оценкам военных, в кибуце погибли не менее 40 детей. Они также заявили журналистам, что у некоторых из них были отрезаны головы. Тем временем ЦАХАЛ ведет массированные удары по сектору Газа и сосредоточил у его границ около 300 тыс. военнослужащих.

Израильские военные обнаружили множество мирных жителей в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля после нападения на него участников палестинского движения «Хамас». Спасатели из организации ZAKA заявили журналистам телеканала i24NEWS, что среди тел нашли около 40 убитых младенцев и детей — у некоторых из них якобы были отрезаны головы.

Силы ЦАХАЛ допустили иностранную прессу в пострадавший населенный пункт. Журналисты увидели разрушенные здания, сожженные автомобили, в кибуце продолжались работы по разминированию.

Во время пресс-тура военные продолжали вывозить тела мирных жителей, поэтому точное количество жертв в Кфар-Азе пока неизвестно. По данным волонтерской организации Zaka, их число достигло 200. По свидетельствам военных, целые семьи были застрелены в своих домах.

«Вы видите детей, матерей, отцов в спальнях, в защитных комнатах… Их убили террористы. Это не война, это не поле боя. Это резня, это террористическая деятельность. Вы сами все видите. Я такого никогда не встречал», — сказал журналистам генерал-майор Армии обороны Израиля Итай Верув.

Тела хамасовцев во время визита журналистов все еще лежали на земле. Как сообщается, их было не менее 70.

Теперь под ударом Газа

Ночью Израиль продолжил интенсивные авиаудары по жилым районам в восточной части сектора Газа, сообщило министерство внутренних дел Палестины.

«950 человек погибли, еще 5 тыс. получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении Минздрава сектора Газа в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Более 263 тыс. жителей Газы покинули свои дома в связи с эскалацией конфликта.

МВД Палестины сообщило, что нападения были нацелены на дома и дороги, мирных жителей, и привели к «ранениям среди граждан».

У ВВС Израиля была жаркая ночь

ЦАХАЛ сообщила, что наносит массированные удары по инфраструктуре ХАМАС

«За ночь истребители ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум банковским отделениям, используемых ХАМАСОМ для финансирования терроризма в секторе Газа, подземному туннелю и двум оперативным командным центрам, используемых ХАМАСОМ для руководства террористической деятельностью против Израиля», — говорится в одном из сообщений в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

Также ЦАХАЛ ударила по местам производства оружия боевиков, складам, командным центрам, штаб-квартирам командиров ХАМАС, местам сосредоточения живой силы (в том числе в мечети).

Отдельно израильские военные сообщили, что уничтожили сети наблюдения за воздушным пространством, замаскированную хамасовцами под водонагреватели на солнечных батареях.

«В течение нескольких минут во время целенаправленной вылазки ВВС Израиля нанесли удары по всем узлам сети и лишили ХАМАС возможности формировать точную картину неба и атаковать самолеты ЦАХАЛа», — сообщили израильские военные.

Удар был нанесен также по военно-морским объектам ХАМАС, в том числе по докам в Хан-Юнисе и Газе, которые, по данным Израиля, использовались для организации террористических атак. По докам били с ракетных катеров, вертолетов и из наземных артиллерийских батарей. Также был убит водолаз ХАМАСа, попытавшийся проникнуть в Израиль.

Израильские военные уничтожили не менее 1 тыс. вооруженных палестинских боевиков с 7 октября, сообщило радио Kan.

Сухопутная операция в Газе еще впереди

Сейчас на границе с сектором Газа Израиль сосредоточил около 300 тыс. военнослужащих, а также бронетанковую технику и артиллерию, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

«Это делается для того, чтобы убедиться, что у ХАМАС в конце этой войны не будет никаких военных возможностей, с помощью которых они могли бы угрожать израильским гражданским лицам или убивать их», — говорится в видео Конрикуса в соцсети Х.

К этому моменту известно, что в Израиле число погибших достигло 1,2 тысячи (из них 170 — военных).