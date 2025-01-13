«Начало третьей мировой»: грозит ли Калининграду нападение?

Полковник Ходаренок: решение о вторжении в Калининград могут принять только США

В Госдуме заявили о росте активности польской армии у границ Калининградской области: войска и техника НАТО двигаются по территории Польши у западных рубежей России. Может ли Варшава готовить нападение на Калининград и к чему приведет вторжение НАТО на российскую территорию — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о передвижении войск и техники НАТО по территории Польши вблизи Калининградской области. По его словам, натовские танки находятся в 50 км от российской границы.

«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас. Все это вдоль границ России, а поскольку Польша граничит только с Калининградской областью, куда еще это идет? На запад. На западе мы. Мы западнее Варшавы», — высказался Колесник в интервью «Ленте.ру».

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Напряженность вокруг Калининградской области сопровождается разного рода заявлениями политиков ряда восточноевропейских стран, отнюдь не способствующих стабилизации обстановки в регионе. К примеру, не так давно президент Литвы Гитанас Науседа назвал Калининград «исторически литовским городом Караляучюсом».

Удачный момент?

Возникает вполне логичный вопрос: подобные действия со стороны Варшавы — это плановые мероприятия по тренировке вооруженных сил или подготовка к вторжению в Калининградскую область? Тем более в Польше неоднократно раздавались призывы демилитаризовать российский регион.

Чисто гипотетически обстановка для решения «калининградской проблемы» военным путем более чем благоприятная: Вооруженные силы России заняты в специальной военной операции, соотношение сил и средств сторон, казалось бы, в пользу Польши. Однако в этом деле есть ряд важных моментов, на которых непременно следует остановиться.

Разумеется, можно долго перебирать количество танков, орудий и самолетов у возможных участников конфликта и сравнивать их тактико-технические характеристики. Но здесь лучше смотреть на дело в целом.

Польша (равно как и карликовые государства Прибалтики, с редким усердием ратующие за самые агрессивные действия по отношению к России в целом и к Калининградской области в частности) — член НАТО. Самостоятельно развязать военные действия Варшава, согласно своему статусу государства — участника Североатлантического альянса, не в состоянии.

Не следует забывать, что польские вооруженные силы находятся в оперативном подчинении Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО (ОВС НАТО) в Европе (SACEUR). Этот пост традиционно занимает один из представителей высшего командного состава Вооруженных сил США, он же руководит и Европейским командованием ВС США. Сегодня командующим SACEUR является генерал ВС США Кристофер Г. Каволи.

Следовательно, решение о вторжении в Калининградскую область должно быть принято руководством НАТО, то есть президентом США. Какая-либо самостоятельность Варшавы, а уж тем более лоскутных балтийских стран, в подобных вопросах исключается по определению.

Перерастет в третью мировую

Наступательная операция ОВС НАТО в Калининградской области означала бы начало большой европейской войны, практически в считанные часы перерастающей в третью мировую с применением всех видов оружия массового поражения и обменом массированными ракетно-ядерными ударами. И в каком бы припадке русофобии не находились генералы и политики в Польше и странах Балтии, они все-таки должны это отчетливо осознавать.

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Даже если бы война с Россией началась с применением только обычных средств поражения — надо еще посмотреть, насколько к ней готов сейчас коллективный Запад. Подобные военные действия означают стратегическое (то есть проведение в полном объеме мобилизационных мероприятий) и оперативное развертывание войск, сил и средств. Признаков этого на сопредельных территориях пока не наблюдается.

Да и большой вопрос, начнут ли с объявлением мобилизации стройными колоннами прибывать на призывные пункты для последующей отправки на Восточный фронт бельгийцы, французы, голландцы и прочие представители европейских стран.

Самое главное — во имя чего им гореть в ядерном пламени на территории России? В целях демилитаризации Калининградской области? Подобными лозунгами личный состав любой армии не воодушевить.

К тому же ведение интенсивных боевых действий на европейском континенте неизбежно приведет к радиоактивному и химическому заражению местности в результате разрушения АЭС, объектов химического производства и хранения радиационных и химических веществ. И это только в случае применения конвенционального оружия.

А уж с переходом к ядерному, тем более стратегическому, последствия для воюющих сторон и даже для других государств, не принимающих непосредственного участия конфликте, будут просто катастрофические. И к тому же налицо будет прогрессирующее нарастание потерь в результате воздействия вторичных факторов.

Да и, по большому счету, никакой заинтересованности в большой европейской войне в Вашингтоне, определяющем направление течения европейской военно-политической мысли, сейчас нет.

А Польше надо прекратить провокационные военные упражнения возле российской границы. Да и в целом: США давно пора отобрать спички у некоторых восточноевропейских стран, еще со Смутного времени мечтающих о военном реванше.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).