Главное — попасть: может ли «Орешник» уничтожить бункер?

21 ноября в небе над городом Днепр пронеслось несколько ярких болидов. Как оказалось потом — это была российская ракета «Орешник», которую презентовал лично Владимир Путин. Боевые блоки этой ракеты падают с гиперзвуковой скоростью и поражают укрепленные цели даже без взрывчатки, «как метеорит». Дальнобойные ракеты существуют много десятилетий, но раньше их никто не использовал для кинетической бомбардировки. О том, насколько мощным противобункерным оружием может быть «Орешник» и насколько сложно его создать — в материале «Газеты.Ru».

Подобен метеориту

В конце ноября Владимир Путин сообщил о применении на Украине новой баллистической ракеты «Орешник», поразившей цели в Днепре. Судя по описанию, урон эта ракета наносит не взрывчаткой, а кинетической энергией боевого блока.

«Мощный удар — как метеорит падает <...> Поражение от «Орешника» очень серьезное, поражаются объекты на глубине трех-четырех укрепленных этажей вниз», — сказал президент. Скорость боевых блоков «Орешника» на спуске, по его словам, достигает 10 Махов, что примерно равно 2,5-3 км/с.

close Предположительный удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепре (кадр из видео) @medvedev_telegram/Telegram

Заявленная скорость подтверждается видеозаписями из Днепра, на которых видно, как светящиеся боевые блоки входят в атмосферу и падают на цели на скорости намного большей, чем характерна для баллистических ракет малой и средней дальности, вроде «Искандер-М» или иранских «Шахаб», применяемых против Израиля.

«Орешник», по словам Путина, это ракета средней дальности, однако, по данным государственного портала «Объясняем.рф», дальность ее полета составляет 5500 км. Это соответствует западной классификации «ракет промежуточной дальности» (IRBM), близких по параметрам к межконтинентальным.

«Боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты и правда способен причинить большие разрушения, даже если это простая «болванка» без взрывчатки. Он не нанесет значительного площадного урона, но в точке попадания боевой блок «Орешника» может легко пробить десятки метров грунта, несколько метров железобетона, способен вызвать подвижки слоев грунта и полностью вывести из строя подземный командный пункт высших звеньев управления противника. Чтобы приспособить ракету межконтинентальной или средней дальности для этих задач, требуется, как минимум, с незначительным промахом попадать точно в цель. И складывается впечатление, что эту достаточно сложную инженерную задачу отечественные разработчики успешно решили. Можно с уверенностью сказать, что никто ранее баллистические ракеты большой дальности в такой роли не применял», — пояснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок, служивший ранее в Генштабе ВС РФ.

Гиперзвуковой лом

Сам принцип кинетического поражения используется в военной технике повсеместно. Наиболее яркий пример — это бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС) танковых пушек. В публицистике их иногда иронично сравнивают с урановым или вольфрамовым ломом, поскольку они и правда представляют собой вытянутый металлический стержень.

Поскольку стержень намного легче и уже обычного снаряда, он летит намного быстрее, а скорость прямо связана с бронепробиваемостью. Когда такой стержень пробивает броню, он как минимум разрушает внутреннюю структуру танка, а также может вызвать пожар из-за выделяющегося при ударе тепла. Однако БОПС слишком мал и легок, чтобы эффективно поразить бункер, и применять его по чему-то, кроме бронетехники, рекомендуется лишь от безысходности.

В то же время принцип кинетического поражения важен для большинства противобункерных бомб, используемых со Второй мировой войны и до сих пор. Сквозь землю и железобетон проникают тонкие, твердые и массивные снаряды, летящие с большой скоростью.

Поэтому когда в 1991 году, во время операции «Бури в пустыне», войскам США поставили задачу поразить заглубленный командный пункт армии Саддама Хусейна, они пошли по самому простому пути: взяли ствол от 203-мм гаубицы M110, залили внутрь взрывчатое вещество, добавили обтекатель, оперение и управляющие поверхности с лазерной головкой самонаведения. Итоговое изделие весило больше двух тонн, из которых не более 300 кг приходилось на взрывчатку.

Бомбу сбросили на бункер с самолета F-111 (или F-15E) с предельно большой высоты, она прошла сквозь землю до внутренних помещений и взорвалась там. Испытания показали, что GBU-28, как назвали изделие, при падении заглубляется в землю на 50 метров, а в железобетон — на 5 метров.

GBU-28 была начинена взрывчаткой для причинения большого урона, поскольку при сбросе с самолета ее скорость у земли лишь немного превышает скорость звука (340 м/с), в то время как скорость чисто кинетических боеприпасов, вроде БОПС, примерно в 4–5 раз больше. Для того, чтобы представить себе сугубо кинетический противобункерный боеприпас, можно рассмотреть американский гиперзвуковой противотанковый ракетный комплекс LOSAT.

close Пуск ракеты LOSAT U.S. Dept of the Army

Его испытывали в 1990–2000-х годах, пытаясь дать ответ на перспективные танки, создаваемые в СССР. В ракете LOSAT не было взрывчатки, лишь твердый стальной сердечник, лазерная ГСН, система управления и ракетный двигатель, на топливо которого приходилась большая часть массы 80-килограммого снаряда. Прямое попадание ракеты на скорости около 1500 м/с гарантированно разрушало танк с очень большим заделом, так что энергии бы хватило, будь броня и в два, и в три раза толще. Однако помимо танков из LOSAT обстреливали бетонные и просто укрепленные строения (их материал по видео определить трудно). На испытаниях выяснилось, что, несмотря на отсутствие взрывчатки, здания от попадания ракеты разлетаются на крупные куски, а порожденный высокой скоростью взрыв напоминал эффект от 155–200 мм снаряда.

Боевые блоки баллистических ракет весят больше пары десятков килограмм, оставшихся в LOSAT после выгорания топлива, а летят в разы быстрее. Исходя из этого можно мысленно представить их воздействие на цель. Однако если они столь мощны, то почему никто ранее не применял неядерные МБР и ракеты средней дальности против бункеров, даже снабдив их зарядом взрывчатого вещества?

Технологические чудеса

Проблема в том, что классические боевые блоки МБР не управляются на спуске и падают по баллистической траектории и под действием атмосферы. Точность попадания зависит исключительно от того, какой импульс боеголовке придали ракетные двигатели в космосе.

То же самое касается разделяющихся головных частей с боевыми блоками индивидуального наведения. Их точная конструкция неизвестна, но, согласно опубликованным в открытой печати данным об американских ракетах типа Minuteman и Peacekeeper, работают они следующим образом:

Маршевые ступени выводят головную часть в космос так, чтобы по баллистической траектории она упала примерно в район цели. При спуске до входа в атмосферу активируется ступень разведения, которая маневровыми двигателями занимает точную траекторию, чтобы упасть на цель. Заняв эту траекторию, она отделяет от себя один боевой блок, который продолжает полет по заданному пути, а сама занимает новую траекторию для нового блока. Запас топлива ограничен, и потому, как правило, боевые блоки одной ракеты падают в одном районе.

close Ступень разведения ракеты Minuteman Военно-воздушные силы США

Управление же боевым блоком во время спуска в атмосфере — гораздо более сложная задача. Обычно блок имеет вид вытянутого гладкого острого конуса из прочного термостойкого материала, чтобы выдержать перегрузки и перегрев от трения об атмосферу. Если же разместить на нем обычные ракетные аэродинамические рули, они, скорее всего, отгорят, отломятся или просто не будут работать. В целом, в этом нет и большой нужды — наведения на заатмосферном участке достаточно, чтобы уложить блок в круг диаметром 100–500 метров, а большего ядерному оружию обычно не требуется.

Тем не менее, о маневрирующих боевых блоках задумывались и в СССР, и в США. В Соединенных Штатах первый образец был создан в 1970-х и получил маркировку Mk. 500. Он представлял собой обычный конусовидный боевой блок, но слегка искривленный в одну сторону. В результате одна сторона боевого блока создавала больше подъемной силы, чем другая, и он начинал двигаться. Управлять движением боевого блока можно было, вращая блок вокруг своей оси в разные стороны маленьким ракетным двигателем в хвосте, защищенным от нагрева передней части.

close Управляемый боевой блок разработки ГРЦ им. Макеева в советские годы для баллистических ракет подводных лодок. Судя по изображению, он использует тот же принцип, что и Mk. 500» Изображение было показано на выставке «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации» в Алабино, 4 августа 2014 г.

Mk. 500 американцы не приняли на вооружение из-за двух проблем. Во-первых, он не мог лететь по прямой, и потому для попадания необходимо было рассчитать серию маневров, которая в конечном итоге приведет его к цели. Вторая проблема вытекала из первой: каждый манер в атмосфере поглощает кинетическую энергию падающего тела, что снижает его скорость. В итоге Mk. 500 замедлялся до такой степени, что становился уязвимым для перехвата даже более, чем не маневрирующая, но быстрая боеголовка.

Эти проблемы американским инженерам удалось решить к началу 1980-х годов, создав AMaRV (Advanced Maneuverable Reentry Vehicle, «усовершенствованный маневрирующий боевой блок»). Он также с большинства ракурсов выглядел как стандартный конус, но с одной стороны был усеченным, плоским, будто бы его боковину срезали ножом вдоль. На задней кромке этой плоскости, у хвоста аппарата, располагались два управляемых «закрылка».

close Маневрирующий боевой блок AMaRV, изображение лишено многих деталей и передает лишь общий облик. В хвостовой части видны «закрылки». strategicfront.org

Опуская (выдвигая) эти закрылки синхронно, система управления наклоняла боевой блок по тангажу и ставила его под углом к набегающему потоку, отчего AMaRV начинал маневр. Если выдвигали один закрылок, блок вращался, что позволяло развернуться плоскостью в сторону маневра. Наконец, с убранными закрылками AMaRV летел по прямой.

close Траектория AMaRV на летных испытаниях, вид из космоса с длинной выдержкой, 1980-е. Изогнутая траектория — сам боевой блок, более длинная и короткая — его ракетная ступень. Справа внизу — огни города на островах US Air Force

В результате аппарат летел так же быстро, как обычная боеголовка, но в нужный момент мог резко повернуть и продолжить полет по новой траектории с минимальной потерей скорости. Эта возможность делала его почти неуязвимым для перехвата в те годы и обеспечивала высокую точность попадания. Однако AMaRV тоже не приняли на вооружение из-за другого недостатка. Он весил около 500 кг, что в разы больше обычной стокилотонной боеголовки. Его нельзя было запустить с подводной лодки на разумную дальность, а при запуске наземными МБР Minuteman и Peacekeeper сильно уменьшалось число забрасываемых боевых блоков. В итоге его развертывание признали нецелесообразным и избыточным — ПРО 1980-х годов и так не способно было остановить массированную ракетную атаку.

AMaRV приобрел в инженерных кругах культовый статус и был технологическим чудом эпохи Холодной войны, вроде самолета SR-71 или советской противокорабельной ракеты П-700. Современные пиарщики называли бы его гиперзвуковым оружием, поскольку его скорость на спуске намного превышала 5 Махов.

О том, как именно устроен «Орешник», какие в точности у него возможности и сколько он стоит, российские власти не сообщали. Однако взгляд на историю разработки американских боевых блоков позволяет понять: противобункерная баллистическая ракета «промежуточной дальности» — вещь невероятно технически сложная. И все зависит от точности попадания в цель.