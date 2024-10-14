«Ни шагу назад» или вывод войск: какой выбор стоит перед ВСУ в Курской области? Военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал о продвижении ВС РФ в Курской области

ВС РФ вышли на окраину Суджи, идут бои за Мартыновку. Перед ВСУ встает выбор: покинуть Курскую область на фоне ежедневных потерь и ухудшения погодных условий или продолжать боевые действия по принципу «ни шагу назад». Как будет развиваться обстановка в ближайшее время — в материале «Газеты.Ru».

Что происходит в Курской области

Российская армия в Курской области продолжает вести успешные наступательные боевые действия. За последнее время противник был выбит из 11 населенных пунктов: Зеленый Шлях, Леонидово, Михайловка, Новый Путь, Медвежье, Нижний Клин, Любимовка, Новоивановка, Ольговка, Толстый Луг, Шептуховка.

На некоторых участках линии боевого соприкосновения в этом регионе российские войска более чем существенно вклинились в оборону противника. Есть данные, что штурмовые группы частей и соединений ВС РФ уже закрепились на юго-восточной окраине города Суджа — это весьма значительный тактический успех.

Идут бои за Мартыновку — населенный пункт в семи километрах к востоку от Суджи. Штурмом взят населенный пункт Толстый Луг. Есть успехи в районе сел Новоивановка и Плехово. В районе Любимовки в окружении находится до батальона личного состава ВСУ.

Несмотря на успехи российских войск, противник по-прежнему продолжает упорно отстаивать свои оборонительные рубежи и позиции, временами бросается в контратаки, вводит в сражение немногочисленные резервы. В целом в регионе идут тяжелые бои. Слухи о разного рода стремительных прорывах и окружениях на данном этапе пока не подтверждаются.

Тем не менее, угроза окружения части украинских войск в районе населенных пунктов Кремяное, Кругленькое, Леонидово сохраняется. Российская армия наступает в направлении Новоивановка — Леонидово и Малая Локня — Викторовка и глубоко охватила обороняющиеся там части ВСУ. Не исключено, что в конечном итоге она может замкнуть кольцо окружения в этом районе.

Что предстоит ВСУ

В ближайшее время руководство ВСУ будет вынуждено так или иначе решать — либо продолжать вести боевые действия на захваченной территории Курской области по принципу «ни шагу назад» , неся при этом значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике, либо, пока еще есть возможность и позволяют погодные условия (а они ухудшаются с каждым днем), либо организованно выйти с территории Курской области .

Тем более какие-либо военно-политические и оперативно-стратегические плюсы для Киева в плане удержания захваченной российской территории в настоящее время отсутствуют как таковые.

Не приходится сомневаться, что перед командованием российских войск, ведущих в настоящее время боевые действия в Курской области, поставлена задача — в ближайшее время выйти на государственную границу. В Глушковском районе региона подобная задача уже практически решена. Нельзя исключать, что аналогичным образом эти цели будут достигнуты и на остальной территории Курской области. Вооруженные силы Российской Федерации в настоящее время продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).