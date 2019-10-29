Вместо F-35: Эрдоган хочет купить Су-35

Официальные представители правительств Турции и России находятся на «продвинутой стадии переговоров» по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники. Об этом пишет Defense News.

«Переговоры по Су-35 вполне созрели… Сделка не кажется слишком отдаленной»,

— сказал высокопоставленный турецкий чиновник, связанный с закупками, на условиях анонимности.

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В случае подписания контракта по Су-35 покупка истребителя этого типа станет для Турции вторым крупным приобретением российских систем вооружений. Раздражая своих союзников по НАТО, Турция недавно закупила российскую зенитную ракетную систему дальнего радиуса действия С-400. «Триумф» был доставлен турецким военным в августе.

Официальный представитель правительства Турции заявил, что, хотя окончательные цифры могут измениться в ходе переговорного процесса, потенциально Анкара может купить две эскадрильи Су-35 (речь в этом случае идет о партии из 48 истребителей).

Турецкий специалист по аэрокосмической промышленности сказал, что Москва, вероятно, будет оценивать стоимость истребителя от $50 млн до $70 млн. «Потенциальная сделка с Су-35 имеет стратегическое значение для россиян», — отметил он.

«Таким образом, Москва может предложить Анкаре выгодную цену, сопоставимую со сделкой по ЗРС С-400», — добавил эксперт. Турция тогда согласилась заплатить $2,5 млрд за два полковых комплекта ЗРС С-400 (четыре зенитных ракетных дивизиона). 55% от суммы этого контракта — российские кредитные средства.

Как ранее писала «Газета.Ru», при возможной покупке тех или иных образцов вооружения и военной техники, в частности авиатехники, некоторые эксперты сразу начинают сравнивать тактико-технические характеристики самолетов — к примеру, дальность полета, боевой радиус, маневренность, вооружение и пр.

Однако подобный подход выглядит весьма упрощенным, действительность значительно сложнее.

Страна-приобретатель вооружения в первую очередь рассматривает возможные закупки как средство решения вполне определенных геостратегических и геополитических задач и как орудие отстаивания глубинных национальных интересов. Именно это стоит во главе угла и принимается во внимание руководством государства.

В этом плане представляет интерес анализ геополитической ситуации, складывающейся в настоящее время на Ближнем и Среднем Востоке и в восточной части Средиземноморья. Как бы это ни выглядело парадоксальным, но

сегодня для Турции членство в НАТО не является столь жизненно необходимым, как это было, к примеру, в годы холодной войны.

Тогда Анкара действительно представляла собой передовой рубеж обороны НАТО на юго-восточном фланге альянса и, по мнению стратегов Запада, в те годы должна была служить непреодолимым препятствием на пути распространения коммунизма.

Однако военно-политическая обстановка с тех времен радикально изменилась. Современная Россия больше не является угрозой для Турции. Ближайшие соседи Анкары, еще недавно представлявшие собой мощных региональных игроков, или повержены и дефрагментированы, как Ирак, или же, как Иран, измучены санкциями, лишены доступа к передовым технологиям и кредитам Запада и существенно отстали в строительстве современных и высокотехнологичных вооруженных сил.

Вполне возможно, что в будущем Турции членство в НАТО потребуется для сдерживания ядерного Ирана, но это пока весьма далекая перспектива, которая может и не стать реальностью.

Иными словами, турецкая стратегия сегодня заключается в создании определенного военного потенциала для действий на сугубо конкретных направлениях, а выбор вооружения и военной техники, которые позволят решать эти задачи, уже относится к современной турецкой тактике.

Подобные направления для Турции в настоящее время вполне отчетливо просматриваются — это Греция, Турция и Кипр. Это накладывается и на проблему освоения углеводородов в восточном Средиземноморье. А в этой области явно вырисовывается ось Греция-Израиль — и по районам добычи, и по возможным маршрутам транспортировки сырья.

Совершенно ясно, что тут могут возникнуть разного рода противостояния. Разумеется, в этой сфере необходимы экономические расчеты — что, когда и сколько. Однако военная составляющая при всех прогнозах и оценках в этой сфере имеет самое непосредственное значение. Если нет военной мощи, то и нет никаких рычагов давления. А если что-то есть, то возникает и некая площадка для возможного диалога.

Современная американская авиатехника может быть применена для решения одних задач, но никак не может быть применена для решения других — это далеко не универсальное оружие.

Что касается F-35, то истребитель этого типа находится под крылом системы ALIS (Autonomics Logistics and Information System) — это революция в военном деле. Она является первой в мире системой централизованного ежедневного контроля за техническим состоянием самолетов F-35 в режиме реального времени. В истребителях предыдущих поколений эти функции ежедневно выполняли несколько разных систем. ALIS позволяет контролировать каждый F-35, всех эксплуатантов, вне зависимости от региона, где находится машина, и при необходимости ограничивать самолету спектр выполняемых боевых задач.

Если потребуется, США ограничат своего союзника с помощью нажатия одной кнопки. Совершенно очевидно, что такой вариант Турции не очень подходит, а Су-35 — самолет без всяких закладок, позволяющий решить самый широкий спектр боевых задач в конфликтах любого рода, в которые гипотетически может быть вовлечена Анкара.

После того, как Турция завершила сделку по С-400 с Россией, США приостановили партнерство Анкары с многонациональным консорциумом под руководством Вашингтона, который создает истребитель F-35 Lightening II.

Тем временем Турция изо всех сил пытается спроектировать и запустить в серию первый истребитель 5-го поколения собственного производства. Турецкие официальные лица первоначально надеялись запустить «национальный истребитель» в 2023 году, но отраслевые источники говорят, что это нереальная цель.

Как ранее писала «Газета.Ru», впервые макет своего истребителя 5-го поколения TF-X (Turkish Fighter-X) Турция показала в июне этого года на авиасалоне в Ле-Бурже. Турецкие конструкторы пояснили, что характеристики будущей боевой машины практически определены. Теперь страна ищет поставщиков оборудования для самолета.

Представители компании Turkish Aerospace Industries особо отметили, что TF-X должен на 65% состоять из отечественных компонентов — это требование военных. Так, турецкая компания Rocketsan уже начала разрабатывать вооружение для истребителя, бортовой электроникой займется также турецкий Aselsan, а кто будет создавать двигатель для TF-X, пока неизвестно.

По мнению экспертов, показ в Ле-Бурже TF-X должен убедительно продемонстрировать растущие возможности оборонно-промышленного комплекса Турции.

Если доступ Анкары к программе F-35 из-за приобретения российской ЗРС С-400 будет навсегда ограничен, TF-X может быть самой большой надеждой Турции на развитие собственной аэрокосмической промышленной базы. Хотя некоторые специалисты еще в Ле-Бурже поднимали вопросы о способности Турции на самом деле создать самолет пятого поколения.

Официальный представитель турецкого правительства заявил, что любая сделка с Су-35 будет закупкой оружия, в полном объеме готового к боевым действиям. «Тем не менее, мы ожидаем, что наши российские партнеры помогут нашей программе в области создания истребителей с передачей некоторых технологий», — сказал он.

По мнению директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, в настоящее время мировой рынок оружия очень конкурентный. И на нем присутствуют не только страны Запада и США, а, к примеру, Россия, Китай и даже Южная Корея. Эрдоган уже заявил, что к нему в плане военно-технического сотрудничества начинают поступать перспективные предложения.

«Не сомневаюсь, что там есть предложения со стороны Пекина и Москвы. Возможны заявки и от других стран. Свято место пусто не бывает. Образовавшиеся ниши в оружейном импорте Турции из-за эмбарго стран Запада и США будут мгновенно заполнены другими игроками на оружейном рынке», — полагает специалист.

«И был бы грех, если бы мы не воспользовались предоставленными нам возможностями. По моему мнению, должна быть поставлена амбициозная задача — продать Эрдогану как минимум 36, а еще лучше 48 или даже 72 самолета Су-35 в китайской конфигурации», — заключил Руслан Пухов.