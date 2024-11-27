«Все готово»: Турция развернет российские С-400 за 12 часов после изменения позиции США

США больше не возражают против использования Анкарой купленных у России в 2017 году ракетных комплексов С-400, заявил глава минобороны Турции Яшар Гюлер. Страна уже определила, где будет использовать эти ЗРК, и пообещала развернуть их до состояния готовности за 12 часов. Вашингтон ранее исключил Турцию из программы поставок F-35 из-за покупки российских С-400, но Анкара вновь запросила у США эти истребители.

Соединенные Штаты больше не имеют возражений по поводу использования Турцией закупленных у России ракетных комплексов С-400, заявил глава минобороны Турции Яшар Гюлер.

«На наших последних встречах мы отвергли все, что они хотели от нас в отношении С-400. Теперь американцы не имеют возражений. Мы определили все районы, где мы будем использовать С-400, все готово», — сказал Гюлер.

По словам главы оборонного ведомства, после соответствующего приказа эти комплексы будут развернуты «примерно через 12 часов».

В то же время Турция не собирается отказываться от планов заполучить американские самолеты F-35. Глава турецкого министерства обороны рассказал, что Анкара снова запросила у Вашингтона истребители, поскольку мнение американцев по этому вопросу изменилось.

«У нас там шесть самолетов F-35. Теперь, когда они увидели, что мы делаем [истребитель] Kaan, их настрой изменился. Говорят, что могут предоставить. Мы повторно направили США наше предложение о покупке F-35», — пояснил министр.

close Яшар Гюлер Anadolu Agency/Reuters Connect

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на сумму в $2,5 млрд на поставку четырех дивизионов зенитных ракетных систем С-400. Страна получила их в 2019 году. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара не согласилась.

В апреле 2021 года в Пентагоне сообщили, что США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 за покупку российских ЗРК С-400. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страну не волнует отказ Соединенных Штатов продавать Анкаре F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем. В январе 2023 года Эрдоган объявил, что Турция не получила от США ни истребители, ни деньги, которые были выплачены за них. По его словам, Турция выплатила США около $1,4 млрд.

Конечный пользователь

Во второй половине августа турецкая газета Cumhuriyet писала, что Турция проинформировала США о намерениях не использовать комплексы С-400 в обмен на продажу истребителей. Сообщалось, что Анкара также может продать С-400 Пакистану и Индии.

Незадолго до этого газета Turkiye писала, что Турция планирует использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 до тех пор, пока не создаст аналогичные системы для обеспечения своей безопасности.

Турецкий эксперт по вопросам обороны Туран Огуз тогда отметил, что при заключении контрактов на такие системы, как С-400, существует пункт о «конечном пользователе» и что они не могут быть проданы другой стране без одобрения России.

Глава МИД России Сергей Лавров в конце сентября заявил, что Анкаре необходимо согласие Москвы для продажи С-400 ради получения американских истребителей. В контрактах по продаже вооружений есть графа о сертификате конечного пользователя, уточнил Лавров.