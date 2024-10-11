«Упорно отстаивают каждый метр». Что известно о положении ВСУ в Курской области Полковник Ходаренок не исключил окружение частей ВСУ в Курской области

Российские войска теснят противника в Курской области, освобождают один населенный пункт за другим, нанося частям и соединениям Вооруженных сил Украины чувствительные потери. Какие задачи стоят перед российскими военными, намерены ли они окружить силы ВСУ на территории России и как будет складываться обстановка в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

В настоящее время части и соединения российских войск атакуют «выступ» (территорию, временно захваченную украинскими войсками с 6 августа) с трех направлений: с запада в сторону сел Толстый Луг, Зеленый Шлях, Леонидово и с востока — к населенным пунктам Новая Сорочина-Малая Локня и Мартыновка-Суджа.

Складывается впечатление, что подобной формой оперативного маневра — ударами по сходящимся направлениям — российское командование намерено либо окружить украинские войска, обороняющиеся на «выступе», либо принудить их к оставлению занимаемых в настоящее время позиций по дуге Ольговка, Шептуховка, Погребки, Русское Поречное, Черкасское Поречное. Вполне возможно, что тем самым руководство Вооруженных сил России планирует избежать при наступлении существенных разрушений инфраструктуры.

Сегодня наиболее напряженные бои ведутся в районах населенных пунктов Любимовка, Толстый Луг, Зеленый шлях, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка. Слухи о том, что противник обратился в бегство и сдается в плен целыми колоннами, несколько преувеличены .

Скорее наоборот, неприятель продолжает упорно отстаивать каждый квадратный метр захваченной российской территории, временами контратакует, вводит в сражение имеющиеся резервы и на данном этапе не имеет намерений беспорядочно отступать, бросая технику, вооружение, запасы материальных средств.

Противник пока удерживает важнейшие на «выступе» рубежи и районы и не оставляет надежды нанести тяжелые потери вклинившимся в оборону ВСУ группировкам, сорвать контратаками дальнейшее продвижение российских войск и вынудить их перейти к обороне на достигнутых рубежах.

Скорее всего, именно такая задача поставлена перед частями, обороняющимися на «выступе», главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским. Командование противника особое внимание уделяет прочному удержанию ключевых позиций, непрерывному огневому поражению наступающих частей российских войск, использует минно-взрывные заграждения, включая дистанционное минирование. Так что боевые действия «на выступе» имеют сегодня особо напряженный характер, и говорить о триумфальном шествии российских подразделений пока не стоит.

Тем не менее, положение для частей и соединений ВСУ, обороняющихся в Курской области, складывается откровенно тяжелое. И это признает и противоположная сторона.

Если украинским войскам удастся организованно и без существенных потерь отойти с «выступа», то военно-политическому руководству в Киеве впоследствии так или иначе придется признать, что изначально замысел вторжения в Курскую область был авантюристичен по своей сути и в результате не повлек за собой никаких существенных изменений в оперативно-стратегической обстановке, а конечным итогом наступательных действий явились совершенно неоправданные потери в живой силе и технике ВСУ.

Скорее всего, именно по этим причинам военно-политическое руководство в Киеве пока не дает своим частям и соединениям, обороняющимся на «выступе», разрешения на организованный отход. То есть здесь политические соображения очевидно превалируют над оперативно-тактическими.

Как правило, в конечном итоге подобные действия приводят к тому, что с политической точки зрения верховному главнокомандованию наносится весьма сильный репутационный удар, а с военной приводит к неоправданным потерям войск и существенному упадку морально-психологического духа личного состава, где даже до простого солдата начинает доходить простая истина – «все было зря».

Наконец, части и соединения ВСУ, в настоящее время обороняющие «выступ», могли быть использованы с большей пользой. Например, перегруппированы для стабилизации обстановки на Покровском и Торецком направлениях. Но вполне возможно, что к моменту завершения боев в Курской области украинской стороне придется не перегруппировать части и соединения для усиления возможностей войск на других направлениях, а в результате понесенных потерь в ходе боев на «выступе» необходимо будет отводить их в тыл на переформирование, отдых и доукомплектование.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).