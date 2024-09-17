«Он чувствовал, что это авантюра». Почему Залужный отказывался атаковать Курскую область Politico: Залужного сняли после того, как он выступил против вторжения в Курскую область

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный выступал против вторжения украинских войск на территорию Курской области, потому что считал его авантюрой, утверждают источники Politico в Киеве. По их словам, военный не понимал, что Владимир Зеленский планирует предпринимать, когда граница будет прорвана и будет сформирован плацдарм. Украинский президент якобы так и не ответил ему четко на вопрос о том, что делать «вторым шагом».

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступал против вторжения украинских сил на территорию Курской области, пишет газета Politico со ссылкой на анонимных военных чиновников.

До начала атак Залужный якобы спрашивал президента Владимира Зеленского, какие шаги будут предприняты в случае прорыва границы с Курской областью, но «так и не получил четкого ответа». «Он чувствовал, что это была авантюра», — цитирует издание одного из собеседников.

Командир 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов, как пишет Politico, тоже был против военных действий на территории России. Он высказывал опасения, что его бригада в Курской области окажется слишком уязвимой.

План операции по прорыву границы обсуждался в начале 2024 года, после чего и Залужный, и Ишкулов потеряли свои посты.

Залужного уволили с поста главнокомандующего 8 февраля. Его место занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Причина отставки не называлась. В июле Залужный стал послом Украины в Великобритании.

Ишкулова сняли с должности в конце июля. Он связал свое увольнение с отказом от «заведомо невыполнимой боевой задачи». «Командиры подразделений бригады недовольны решением высшего руководства, за что меня снимают. Они частично владеют обстановкой о том, какая задача перед ними стоит, знают о нереалистичности этой задачи», — говорил военный в интервью изданию «Главком».

Его сослуживцы записали видеообращение против его отставки. «Мы не понимаем, почему командиры, имеющие непререкаемый авторитет среди личного состава, имеющие победный боевой послужной список и опыт большой войны, находятся в немилости у высшего руководства вооруженных сил», — заявили они.

«Переместить силы»

Сам Зеленский в недавнем интервью CNN заявил, что цель операции в Курской области заключается в том, чтобы вынудить Россию перебросить войска из Донбасса в приграничный регион.

«Идея состояла в том, чтобы переместить туда некоторые российские силы. И я думаю, что это была правильная идея», — сказал политик.

Он подчеркнул, что в Киеве изначально прекрасно понимали, насколько эта операция «рискованная».

По словам Зеленского, медленные поставки западного оружия привели к тому, что Украина не сумела оснастить даже четыре бригады из 14. В настоящее время преимущество России в снарядах составляет 12 к 1 против Украины, признал он.

Что происходит в Курской области

Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что средства ПВО днем 17 сентября сбили две ракеты ВСУ. Утром сообщалось о перехвате украинской ракеты в области. За минувшие сутки украинские военные в результате обстрелов уничтожили девять жилых домов в селе Большое Солдатское в Курской области.

Российские военные отразили пять попыток противника прорваться через границу России в Курскую область в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье. В результате неудачных атак ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, два танка, боевую машину пехоты CV-90, четыре бронемашины и инженерную машину разграждения.

Успехи российских военнослужащих на территории ДНР вынуждают украинское командование передислоцировать ряд подразделений, участвующих в наступлении на Курскую область.

Командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, действующей в составе российской группировки войск «Север», сообщил, что часть украинских солдат при наступлении на Курскую область были отрезаны от основных подразделений и оказались в окружении.

10 сентября ВСУ в ходе наступления попали в «огневой мешок». Сейчас украинские войска пытаются выйти из окружения малыми группами, но эти попытки пресекаются.