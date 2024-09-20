ВСУ задействовали сотни танков для атаки на Курскую область. Как Россия сорвала блицкриг? Алаудинов: в начале атаки на Курскую область ВСУ использовали более 200 танков

В начале наступления на Курскую область украинские силы сосредоточили более 200 танков и 400 единиц бронетехники. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в результате ВСУ понесли значительные потери и теперь используют резервные танки Leopard.

В начале наступления на Курскую область ВСУ сосредоточили в этом регионе свыше 200 танков и более 400 единиц бронетехники. Об этом в эфире ВГТРК заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Эта операция готовилась как блицкриг. <...> Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции, скажем так», — добавил он.

По словам Алаудинова, в результате значительных потерь украинские силы теперь вынуждены прибегать к резервам, предназначенным для «критического момента», таким как танки Leopard. Он отметил, что все доступные силы, которые Украина могла задействовать в начале конфликта, уже были использованы.

Также командир «Ахмата» предрек, что спецоперация завершится до конца года, так как, по его мнению, «нет силы, способной нас остановить». В случае, если конфликт затянется, он может перейти в «совершенно новую фазу», к которой Запад окажется не готов, и тогда у него возникнет необходимость договариваться на условиях России, заключил Алаудинов.

Срыв контратаки

Согласно сводке Минобороны за 19 сентября, российские силы в Курской области успешно предотвратили контратаки ВСУ в направлениях населенных пунктов Борки (Суджанский район), Кремяное, Любимовка и Обуховка (Кореневский район).

Также были отражены три попытки украинских войск прорваться через границу в сторону сел Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье Глушковского района. Удары по позициям ВСУ осуществлялись как на территории России, так и в Сумской области Украины.

Общее число потерь украинской армии за время боевых действий в Курской области российские военные оценивают почти в 15 тыс. человек.

Курская область: день 46-й

Бои между российскими и украинскими войсками в Курской области продолжаются уже полтора месяца. Из той же сводки Минобороны следует, что за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, включая танк, боевые машины пехоты и бронетранспортер, а также два артиллерийских орудия и миномет. Уничтожены также три понтонные переправы. В регионе восстановлен контроль над рядом населенных пунктов.

Алаудинов сообщал, что контроль восстановлен над селами Дарьино и Николаево-Дарьино в Курской области. Ранее российские войска уже вернули под контроль около десяти населенных пунктов в регионе.

«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николаево-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино», — говорил он в видеообращении.

Также военные нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской области, атаковав районы сосредоточения и резервы четырех механизированных и десантно-штурмовых бригад, а также бригад нацгвардии и территориальной обороны в населенных пунктах Атынское, Беловоды, Глухов и других. Удары были осуществлены с помощью оперативно-тактической авиации и ракетных войск.