«Территория сравнима с Бахмутом». Сможет ли Израиль победить «Хезболлу»

Армия обороны Израиля начала ограниченную по масштабам наземную операцию на юге Ливана. Что не так с названием операции «Стрелы севера», на чьей стороне преимущество и как «второй фронт» скажется на действиях Израиля на первом фронте, в Палестине, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Стрелы Севера»

23 сентября израильская армия объявила о начале операции «Стрелы Севера» против «Хезболлы». Ее целью, как и начатой наземной операции, названа защита жителей Израиля.

В начале октября цель операции была несколько конкретизирована. Теперь она звучит как «необходимость демонтажа инфраструктуры для атак» вдоль израильской границы, чтобы гарантировать, что движение «Хезболла» не сможет осуществить нападение на северные районы Израиля.

Несколько удивляет факт предания гласности названия операции («Стрелы Севера»). Как известно, кодовые наименования тем или иным операциям присваиваются в начале их разработки и планирования вовсе не для того, «чтобы никто не догадался», а исключительно с целью удобства переговоров и переписки командования по закрытым каналам связи.

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К примеру, даже при общении должностных лиц по засекреченным линиям связи вопрос представителя Ставки ВГК командующему войсками фронта: «Доложите об объемах созданных запасов боеприпасов, горючего и продовольствия к началу проведения фронтовой наступательной операции с целью разгрома и окружения войск противника в районе Сталинграда» звучал бы крайне некорректно в плане сохранения военной тайны.

По всем правилам военной науки представитель Ставки задал бы подобный вопрос командующему войсками фронта следующим образом: «Сколько боекомплектов боеприпасов, заправок горючего и сутодач (количество продовольствия, для питания одного человека установленное нормами (военнослужащего) в сутки) продовольствия у вас подготовлено по «Урану?» А что такое на самом деле «Уран», знает только самый узкий круг посвященных.

Если же достоянием СМИ и общественности в ходе боевых действий становится кодовое наименование операции, то, по всей видимости, ее грозное название имеет исключительно медийный эффект и в основном предназначено для психологического воздействия на противника. Нельзя исключать и того, что настоящее название операции Армии обороны Израиля совершенно другое.

Второй и третий фронт

Но в практическом плане, разумеется, возникает традиционный вопрос — каким образом будет развиваться операция «Стрелы севера» и каков будет ее конечный результат.

Ряд представителей экспертного сообщества утверждает, что открытие «второго фронта» в южных районах Ливана для Армии обороны Израиля при еще до конца не доведенной операции в секторе Газа может лечь непомерной нагрузкой на военную организацию еврейского государства.

Вместе с тем вполне возможно и гипотетическое открытие «третьего фронта» — вооруженного столкновения ЦАХАЛ с формированиями Ирана. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом обращении к гражданам Ирана заявил, что их страна станет «окончательно свободна» гораздо раньше, чем принято считать. И не обошелся без угроз.

«Нет такого места на Ближнем Востоке, до которого мы бы не смогли дотянуться. Нет такого места, куда бы мы не пошли, чтобы защитить наших людей и нашу страну», — сказал Нетаньяху.

Что касается боевых действий в секторе Газа, которые начались после событий 7 октября 2023 года, то они продолжаются и по настоящее время. Эта операция Армии обороны Израиля традиционно получила грозное название — «Железные мечи». В Тель-Авиве объявили о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Ряд представителей экспертного сообщества полагает, что в ходе боев в секторе Газа Армия обороны Израиля не продемонстрировала тех боевых качеств, которых от нее ожидали, не разгромила, что называется, «под ноль» формирования ХАМАС и не выполнила задачу по освобождению заложников.

Однако нельзя исключать, что подобные оценки боевых и оперативных возможностей Армии обороны Израиля не вполне соответствуют действительности. Заложников в секторе Газа с его развитой системой подземных укрытий и ходов сообщения отыскать весьма и весьма трудно. Это, безусловно, одна из важных задач для Израиля, но она не относится к сфере стратегии.

Главная же цель операции «Железные мечи» — устранить угрозы, исходящие для Израиля из этого анклава. А способ решения проблемы, скорее всего, никогда не будет озвучен, ибо находится в полном противоречии с различными документами и конвенциями гуманистического содержания в духе Гааги и Женевы.

Выглядит он, скорее всего, в соответствии с тезисами книги Иисуса Навина из Ветхого завета (глава 8, 28, «И сожег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню, до сего дня»). Напомним, город Гай — древний ханаанский город, завоеванный и разрушенный до основания Иисусом Навином. Защитники города были разгромлены и поголовно убиты.

Способы и формы применения вооруженных сил со времен Ветхого завета изменились сравнительно мало.

Так что вполне возможно, что Армия обороны Израиля последовательно решает задачу по превращению сектора Газа в груду щебня, делая его абсолютно непригодным для дальнейшего проживания арабского населения. И делает это медленно, но верно, без определения каких-либо конкретных сроков завершения операции.

Сил и средств для этого требуется немного, и на операцию «Стрелы севера» продолжение боевых действий в секторе повлияет сравнительно слабо.

Преимущество на стороне Израиля

Примерно таким же способом Армия обороны Израиля будет действовать и на юге Ливана, то есть опять-таки в строгом соответствии с формулой Первой мировой войны — «артиллерия разрушает, пехота занимает».

Скорее всего, задача сокрушения формирований движения «Хезболла» в Южном Ливане будет решена в сравнительно непродолжительный срок.

Во-первых, слухи о боеспособности отрядов этого движения сильно преувеличены, а во-вторых, на стороне Израиля главное преимущество ведения боевых действий в современных условиях — полное господство в воздухе и богатое оснащение ВВС всеми необходимыми авиационными средствами поражения, в первую очередь, противобункерными высокоточными бомбами.

Уничтожение лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы и его ближайшего окружения доказывает этот факт более чем явственно.

К тому же территория ведения боевых действия сравнительно невелика, сравнима с Бахмутом, и занарядить требуемые объемы боеприпасов для уничтожения живой силы и объектов движения «Хезболла» Армии обороны Израиля не так сложно. Во всяком случае, счет в этом случае пойдет отнюдь не на десятки миллионов снарядов и бомб, которые требуются, в частности, для успешного проведения СВО.

Движению «Хезболла» не устоять против высоких технологий Армии обороны Израиля.

Что касается «третьего фронта», то есть вступления в войну Ирана, то на данном этапе подобные действия Исламской республики выглядят все-таки маловероятным событием. Все необходимые сигналы со стороны США и Израиля Тегерану уже посланы.



Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).