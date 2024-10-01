Значительные, но не масштабные. ЦАХАЛ объявил о начале рейдов на юге Ливана Армия Ливана опровергла отступление от границы с Израилем

ЦАХАЛ объявил о начале проведения «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана. Как сообщили в израильской армии, в них участвует 98-ая дивизия, ранее действовавшая в секторе Газа. Наземным силам помогают ВВС и артиллерия. При этом телеканал Al Mayadeen отметил, что подтверждения захода подразделений израильской армии на территорию Ливана до сих пор отсутствуют. Что известно об операции Израиля в Ливане — в материале «Газеты.Ru».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить «ограниченные, локализованные и целевые рейды» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В публикации говорится, что цели, которые атакует ЦАХАЛ, находятся в деревнях близ границы и представляют непосредственную угрозу общинам на севере Израиля. Наземные войска в рейдах поддерживают ВВС и артиллерия. Подготовка к этой операции велась последние месяцы.

ЦАХАЛ также сообщил, что в рейдах участвует 98-ая дивизия Армии обороны Израиля.

«После многомесячных действий в секторе Газа, где бойцы дивизии приобрели навыки и боевой опыт, они двинулись на север и теперь действуют на северной арене после внесения необходимых коррективов для боевых действий в Ливане», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Официальный представитель израильской армии Авихай Эдри заявил, что в южных районах Ливана ведутся интенсивные боевые действия.

«На юге Ливана идут интенсивные бои, в ходе которых члены «Хезболлы» используют городскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак», — написал он в соцсети X.

«Хезболла» еще до объявления о начале рейдов сообщила, что ее вооруженные отряды обстреляли израильских военнослужащих, появившихся у линии границы возле поселков Эль-Эдейса и Кфар-Килла. При этом, как передает телеканал Al Mayadeen, подтверждения того, что подразделения израильской армии вошли на территорию Ливана, до сих пор отсутствуют.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в ливанских силах безопасности сообщило, что после начала израильской операции армия Ливана отступила примерно на пять километров от позиций вдоль южной границы, однако в ливанских вооруженных силах эту информацию опровергли.

Удары по Бейруту и атака на лагерь палестинцев

ЦАХАЛ также сообщил, что ВВС Израиля нанесли точечные удары по объектам производства оружия и другой инфраструктуры «Хезболлы» в районе Дахия — пригорода Бейрута.

«До удара были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, в том числе путем предупреждения мирных жителей в этом районе, использования точных боеприпасов и воздушного наблюдения», — говорится в сообщении израильской армии.

По данным корреспондента ТАСС, в результате удара по Бейруту был разрушен жилищный комплекс из восьми зданий в районе Эль-Мрейджи на южной окраине города. Кроме этого, взрывы были слышны в квартале Рувейс и лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна на шоссе, которое ведет в международный аэропорт имени Рафика Харири.

Национальное информационное агентство Ливана также сообщило, что Израиль ударил по одному из домов в Эд-Даудии – городе в южной ливанской провинции Набатия. В результате погибли по меньшей мере 10 человек. По данным Al Mayadeen, еще один удар ЦАХАЛ пришелся по южноливанскому городу Машгара, атака была нацелена на центр экстренной помощи. Там погибли минимум восемь человек, которые в момент удара находили в непосредственной близости от здания медучреждения.

Reuters, Al Hadath и Al Mayadeen также передавали, что ЦАХАЛ атаковал крупный лагерь палестинских беженцев Айн аль-Хильва, находящийся близ города Сайда на юге Ливана. По их информации, целью этого удара был командир военизированного крыла палестинского движения ФАТХ «Бригады мучеников аль-Аксы» Мунир аль-Макдах. Al Hadath сообщает, что при ударе погибли пятеро человек, в том числе сын аль-Макдаха, а сам генерал-майор был ранен. При этом, по данным Reuters, судьба командира ФАТХ неизвестна.

Ответ «Хезболлы»

После объявления о начале рейдов Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала обстрел северных районов страны с ливанской территории. ЦАХАЛ уточнил, что около 10 снарядов были запущены в направлении горы Мерон, часть ракет перехватили, другая упала на открытой местности.

Кроме этого, Al Mayadeen передает, что «Хезболла» объявила об обстреле израильских военных в приграничном городе Метула. Армия обороны Израиля подтвердила эту информацию, сообщив, что средства ПВО перехватили несколько ракет.

ЦАХАЛ также заявил о перехвате двух снарядов в районе Верхней Галилеи и о падении еще одной ракеты, запущенной с территории Ливана, в районе Барама.

Поддержка США

Американские СМИ до этого сообщали, что Израиль заранее уведомил США о планах провести ограниченную наземную операцию в Ливане. Politico со ссылкой на источники среди израильских и американских чиновников также написала, что руководство США в частном порядке сообщило Израилю, что поддержит его решение усилить военное давление на «Хезболлу». При этом, по данным газеты, поддержка израильской операции в Ливане была не единогласной. Решение властей Израиля, как отметило издание, «вызвало сопротивление некоторых представителей Пентагона, Госдепартамента и разведки США», которые опасались втягивания Вашингтона в конфликт.

Собеседники Politico также уточнили, что американское руководство не было посвящено в детали операции и призвало Израиль воздерживаться от чрезмерной эскалации.

В то же время портал Axios сообщил, что «за 48 часов переговоров на высоком уровне между израильскими и американскими чиновниками Израиль убедил Белый дом в том, что план содержит четкие цели и предполагает разорение инфраструктуры «Хезболлы» вдоль границы, а затем — отвод израильских войск». Телекомпания ABC со ссылкой на американского чиновника также передает, что наземные операции ЦАХАЛ на ливанской территории будут значительными, но не масштабными.

Пентагон уже подтвердил, что министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим израильским коллегой Йоавом Галантом обстановку в Ливане и операции, которые проводит Израиль.

«Министр Остин подтвердил поддержку со стороны США права Израиля на защиту от Ирана, «Хезболлы» в Ливане, ХАМАС, хуситов и других поддерживаемых Ираном террористических организаций. Они сошлись во мнении о необходимости уничтожения наступательной инфраструктуры вдоль границы, чтобы лишить ливанскую «Хезболлу» возможности провести атаку на поселения на севере Израиля, аналогичную той, что была осуществлена 7 октября [2023 года]», — сообщили в пресс-службе Пентагона.

В разговоре с Галантом Остин также подчеркнул, что «для возвращения домой мирного населения по обе стороны границы необходимо дипломатическое урегулирование». Министр обороны США обсудил с израильским коллегой перспективу «отказа от военных операций» в пользу дипломатии, добавили в ведомстве.

Одновременно с этим Остин отметил, что США готовы «защищать своих военных, партнеров и союзников перед угрозой со стороны Ирана и поддерживаемых им террористических организаций», а также намерены не допустить, чтобы та или иная сторона «воспользовалась напряженностью для расширения конфликта».