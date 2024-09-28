«Мы знаем, как добраться до всех»: Израиль одним ударом уничтожил верхушку «Хезболлы» «Хезболла» признала гибель своего лидера Насраллы из-за авиаудара Израиля

Израиль начал операцию «Новый порядок», в ходе которой ударил по главной штаб-квартире «Хезболлы» в Ливане и бомбардировал десятки ее объектов в этой стране. В частности, одним ударом ЦАХАЛ смог убить всю верхушку группировки, сбросив на подземную штаб-квартиру американские противобункерные бомбы. Власти Израиля заявили, что, обезглавив «Хезболлу», хотят избежать наземной операции в Ливане и прямой войны с Ираном.

Израиль уничтожил верхушку ливанской группировки «Хезболла», включая ее лидера Хасана Насраллу, в результате авиаудара по главному штабу организации в Бейруте. Об этом заявила пресс-служба израильских ВВС в Telegram.

«ЦАХАЛ ликвидировал Хасана Насраллу..., а также командующего южным фронтом «Хезболлы» Али Карчи и других командиров. Истребители ВВС... нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы», расположенному под жилым домом в районе Бейрута Даха. В это время высшее руководство «Хезболлы» находилось в штаб-квартире», — говорится в сообщении.

close Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла Sharif Karim/Reuters

Пресс-служба назвала 64-летнего Насраллу террористом и подчеркнула, что он 32 года руководил «Хезболлой» и ответственен за гибель множества мирных граждан Израиля и его солдат. Насралла был незаменимым человеком в «Хезболле», сообщил журналистам высокопоставленный израильский чиновник. По его мнению, именно этот человек сохранял дело «Хезболлы» «сплоченным, живым и бодрым».

«[Убийство Насраллы] сломает стержень [«Хезболлы»]... У некоторых людей нет замены. Это один из случаев, тут нет никаких сомнений», — сказал анонимный чиновник.

Вместе с Насраллой погибла его взрослая дочь Зейнаб, пишут израильские СМИ. Она известна своей преданностью «Хезболле». Израильские ВВС выложили инфографику с верхушкой «Хезболлы», на которой из 11 человек все, кроме одного, подписаны как убитые. В живых остался только региональный командир Абу Али Рида. Он организовывал диверсии в Израиле и разрабатывал сценарии нападений на позиции израильской армии, отметила пресс-служба ВВС.

close ЦАХАЛ объявил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы» Israel Defense Forces

«Хезболла» официально признала гибель своего лидера.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи тем временем созвал срочное совещание иранского Высшего совета национальной безопасности. Иран находится в постоянном контакте с «Хезболлой» и продумывает дальнейшие действия. Самого Хаменеи перевезли в безопасное место с усиленной охраной.

В своем первом заявлении после гибели Насраллы аятолла назвал Израиль «бешеной собакой сионизма» и «узурпаторским режимом».

«Мусульмане должны поддержать народ Ливана и гордую «Хезболлу» всеми имеющимися у них средствами и помочь им противостоять… злобному режиму [Израиля]. Судьба этого региона будет определена силами сопротивления, во главе которых стоит «Хезболла», — призвал Хаменеи.

В ближайшее время Иран перебросит в Ливан свои войска, сообщил иранский МИД. Там указали, что Иран также отправит силы на сирийскую сторону спорных Голанских высот.

«Думаю, будут нанесены крупные ответные удары из Ливана, Йемена, Ирака, возможно, из других мест. Это может привести к региональной войне», — предостерег директор Центра ислама и глобальных отношений Стамбульского университета Сами аль-Ариан.

Какое оружие использовал Израиль для удара

На подземный штаб «Хезболлы» сбросили противобункерные бомбы американского производства , следует из заявления министра иностранных дел Ирана Сайеда Аббаса Арагчи в Совбезе ООН. Каждая такая бомба весит более двух тонн. В то же время израильское издание Mako уточняет, что ЦАХАЛ скинул на штаб-квартиру «83 бомбы весом в тонну» . Для атаки использовались истребители F-15, которые тоже делают в США.

В результате в Бейруте полностью разрушены шесть жилых многоэтажек. Погибли шесть человек, пострадал 91, сообщили в ливанских органах здравоохранения. Число жертв может вырасти в ходе разбора завалов.

Операция получила в Израиле кодовое название «Новый порядок» . С помощью нее ЦАХАЛ надеется избежать наземного вторжения в Ливан и масштабной войны с Ираном, объяснил анонимный высокопоставленный чиновник Израиля.

Помимо штаб-квартиры, с ночи 28 сентября Израиль поразил более 140 объектов «Хезболлы» в Ливане. Среди них ракетные установки, военные склады и производственные мощности. Некоторые цели также находились под жилыми домами .

«Самое важное, что мы сделали, — за несколько часов уничтожили примерно половину ракетных мощностей, которые они наращивали за последние 30 лет благодаря Ирану», — резюмировал израильский чиновник.

ЦАХАЛ пообещал и дальше соответствующе отвечать всем, «кто пропагандирует терроризм против израильтян и участвует в нем». Генштаб Израиля передал, что все силы страны приведены в максимальную боевую готовность.

«Смысл прост: кто бы ни угрожал израильтянам – мы будем знать, как до них добраться. На северных границах, на южных и даже в более отдаленных местах», — пригрозил глава генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви.