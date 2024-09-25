Обыски по делу экс-зама Шойгу: следствие обнаружило крупную сумму наличных по двум адресам

Силовики выявили крупные суммы наличных в ходе обысков по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Ущерб, причиненный государству, составляет более 2,18 млрд рублей из-за недоделок при строительстве кадетских корпусов. Иванов отрицает свою вину, утверждая, что все объекты были успешно завершены.

Силовики обнаружили крупные суммы денег наличными во время обысков по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Следственные мероприятия проводились по двум адресам: по месту жительства Иванова и на его рабочем месте. Конкретные места не уточняются. Обнаруженная сумма не совпадала с официальными доходами обвиняемого. Это, как указывает следствие, подтверждает незаконное происхождение средств.

Земельные участки, загородные дома и баня

В последние дни стали известны подробности о незаконно нажитом имуществе, связанном с делом экс-заместителя Сергея Шойгу в Минобороны. Накануне сообщалось об аресте имущества Иванова в Тверской области, оформленное на компанию другого фигуранта дела — Сергея Бородина.

Под арестом оказались земельный участок площадью 82 тыс. кв. м, загородный коттедж площадью 2,5 тыс. кв. м и баня площадью 420 кв. м. Все объекты принадлежат ООО «Волжский берег», директором которого является Бородин.

По данным СПАРК, компания зарегистрирована в городе Калязин и занимается покупкой и продажей недвижимости, а также выращиванием сельскохозяйственных культур, управлением и арендой имущества, включая санаторно-курортную деятельность. РИА Новости сообщает, что кадастровая стоимость земельного участка составляет не менее 44 млн рублей, а стоимость дома — порядка 38,6 млн рублей.

В рамках уголовного дела также были арестованы помещения особняка в Чистом переулке в центре Москвы. Под арест попали два нежилых помещения: одно площадью около 650 кв. м, другое — более 330 кв. м. Оба объекта оформлены на предприятие, связанное с Ивановым. По данным сервисов проверки недвижимости, кадастровая стоимость одного из помещений составляет почти 73 млн рублей.

Ущерб — более 2,18 млрд рублей

Кроме подробностей о незаконно нажитом имуществе, стали известны детали, касающиеся строительства трех кадетских корпусов. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что ущерб, причиненный государству действиями Иванова, составляет более 2,18 млрд рублей.

«Все три корпуса строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина, обвиняемого в даче взятки Иванову. На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб., но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн руб.», — пояснили в правоохранительных органах.

Следствие утверждает, что Иванов обеспечил индексацию стоимости каждого объекта на 10% от верхней границы. Однако сам Иванов утверждает, что такая индексация произошла из-за увеличения фактических объемов строительства и настаивает на том, что все три корпуса успешно введены в эксплуатацию и сейчас функционируют. Он добавил, что не знает, кто принимал эти объекты на местах, поскольку конкурсные процедуры проводились не в Минобороны, а среди сторонних организаций, в том числе Главного военного строительного управления по спецобъектам и Главного управления обустройства войск.

Бывшего заместителя министра обороны задержали в апреле. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК. Следствие считает, что он получил взятку в виде услуг, связанных с проведением подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. В этом деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого обвиняют в соучастии, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», который, по версии следствия, дал взятку.

По смете стоимость кадетских корпусов составила 14 млрд рублей, но проверка выявила недоделки на сумму 2,18 млрд рублей. Иванов полностью отрицает свою вину.

Тимур Иванов стал заместителем министра обороны в 2016 году. До этого в течение трех лет возглавлял «Оборонстрой», крупнейший строительный холдинг Минобороны. С мая по ноябрь 2012 года он занимал пост заместителя главы правительства Московской области, когда главой региона был Сергей Шойгу. Позже Иванов, как и Шойгу, перешел в Минобороны.