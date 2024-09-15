Квартира у Кремля и участок с видом на затопленную колокольню: что нашли у друга Тимура Иванова Фигурант дела экс-замминистра Иванова владеет квартирой у Кремля за ₽250 млн

Фигурант дела бывшего замминистра МО Тимура Иванова предприниматель Сергей Бородин владеет элитной квартирой в историческом особняке около Кремля, участками на Новой Риге и на берегу Волги. Стоимость объектов недвижимости составляет как минимум ₽273 млн. Следователи обнаружили имущество во время расследования дела Иванова.

У предпринимателя Сергея Бородина обнаружили роскошные апартаменты площадью 233,7 квадратных метра в историческом особняке около Кремля. Мужчину обвиняют во взяточничестве, квартиру нашли в процессе расследования дела против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сказано в судебных документах, попавших в распоряжение РИА Новости.

Апартаменты находятся на 3-м Кадашевском переулке (столичный район Якиманка). Здание спроектировал архитектор Адольф Эрихсон, сейчас там расположен трехэтажный комплекс в стиле лофт. Квартира стоит около 250 млн рублей.

Кроме этого, у Бородина есть участок в селе Николо-Урюпино — охраняемый коттеджный поселок на Новой Риге. Его стоимость оценивается в 23 млн рублей. Более того, у предпринимателя есть 60 соток на берегу Волги, откуда открывается вид на затопленную колокольню Калязина. В этом элитном поселке есть свой яхт-клуб и школа верховой езды.

Арест за взятку

Следствие считает, что Бородин был другом Иванова — заместителя бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, курировавшего вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны. По предварительным данным, Иванов объединился с Бородиным, чтобы получить взятку в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО.

Бородин родился во Владимирской области. Он переехал в Москву и в 2005 году основал компанию «Медиа-Траст», занимавшуюся созданием телевизионной рекламы. Через год он открыл два рекламных агентства: «Пресс-Медиа» и «Медиа-Рилейшенс». Кроме этого, он стал совладельцем компании «Росэнергоатомстрой», обслуживающей Калининскую атомную электростанцию. Через три года он также начал владеть предприятиями «Энергокапитал», «Энергоавтоматика» и «Гринэнерджи». В сфере энергетики был задействован и Иванов, который тогда работал в структурах Минатома и был вице-президентом «Атомстройэкспорта». Бородин занимался и кредитным бизнесом. В 2012 году он вместе с бывшей женой Иванова Светланой Маниович открыл «МКК Кредит Лайн». Также Бородин связан с генералом через ООО «Волжский берег» и хоккейный клуб министерства обороны «Красные звезды». Его компания строила Иванову поместье в Тверской области.

Сейчас обвиняемый владеет компаниями по производству одежды «МФ-Групп», переработке фруктов и овощей ООО «Агрокомплекс Русское Село» и садоводческим кооперативом «Липка». Кроме этого, он все также является гендиром «СК Красные звезды».

В 2023 году Бородин развелся с женой. У них двое детей, один из которых несовершеннолетний. Старший ребенок тоже увлекается хоккеем и играет за команду ВШЭ. Судя по публикациям в его соцсетях, молодой человек продает елочные украшения через интернет.

Дело Иванова

23 апреля Иванова задержали на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в размере ₽1 млрд 185 млн. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признал свою вину. Сейчас все активы Иванова, его супруги, бывших жен и пятерых детей арестованы.

Помимо Иванова и Бородина, фигурантом уголовного дела является соучредитель компании-подрядчика Минобороны «Олимпситистрой» Александр Фомин. По предварительным данным, предприниматель разрешал Иванову не платить за ремонт и реконструкцию зданий. Фомин отказался от сделки со следствием, ему также грозит до 15 лет лишения свободы.

После ареста Шойгу уволил Иванова, а через три недели он и сам сменил должность, которую занимал 11 лет, став секретарем Совета безопасности России.